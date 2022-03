Lo que está aconteciendo en la guerra de Ucrania y sus repercusiones en la geopolítica atraviesa las reflexiones de la Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga (UMA), Ana Salinas de Frías. Esta profesora malagueña, nacida en el convulso 1968, es desde hace unos meses la presidenta de la Asociación Española de Derecho Internacional Público, Privado y Relaciones Internacionales (Aepdiri). También forma parte del órgano de gobierno de la Sociedad Europea de Derecho Internacional (Esil). En 2019, esta reconocida internacionalista asumió la responsabilidad de ser jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, cuenta con experiencia como asesora jurídica sobre terrorismo internacional en el Consejo de Europa. Sus respuestas dan rienda suelta a un vasto caudal de conocimientos acerca de conflictos internacionales como el que ha estallado con la invasión rusa en Ucrania.

¿Qué diferencia a la guerra de Ucrania de otros conflictos bélicos de la historia reciente?

El que tenemos más cercano es el de los Balcanes. Que era un conflicto interno, en un principio, y se convierte en un conflicto internacional porque de él derivaron una serie de países independientes. En el caso de Rusia y Ucrania, es desde el principio un conflicto internacional que enfrenta a los ejércitos regulares de dos estados europeos. Lo que lo diferencia, aparte de eso, es que es un intento de control de un estado por parte de otro y de deponer un gobierno libremente elegido. No estamos hablando de un enfrentamiento por recursos naturales, de una amenaza previa como se presumía en Irak, de conflictos étnicos como ha pasado en algunos países de África o de persecuciones religiosas. Estamos hablando, simplemente, de un enfrentamiento por establecer zonas de influencia al más puro estilo soviético post segunda Guerra Mundial. Al estilo Guerra Fría.

¿Le ha sorprendido, a una experta en este tipo de conflictos como usted, que el ataque ruso se haya producido ahora, en el contexto de una pandemia?

No creo que la pandemia haya jugado un papel importante en este conflicto. Esta era una acción que Rusia llevaba tiempo pensando. En 2008, ya hizo exactamente lo mismo en Georgia que en 2014 en Ucrania, con Donetsk y Luhansk. Es un poco la situación que mantiene también en Transnistria, en Moldavia. Es como un déjà vu que se repite con el mismo mantra, con la misma excusa: la protección de poblaciones rusas o prorrusas de un comportamiento discriminatorio. Aquí ha ido a palabras mayores. Ha acusado al Gobierno de Ucrania de genocida, que es algo muy grave. Que está tipificado en derecho internacional y hay que demostrarlo. Evidentemente, no ha dado ninguna prueba de eso. Y, aunque la diera, Rusia no puede utilizar la fuerza armada contra ningún estado si no es en legítima defensa y acudiendo previamente al Consejo de Seguridad para que lo autorice.

¿Considera que la respuesta inicial de la Unión Europea ha sido todo lo contundente que podía ser o es mejor dosificar?

Está siendo progresiva conforme se ha ido desarrollando el escenario bélico. Ninguno pensábamos que Rusia iba a ser capaz de llevar a cabo una acción de este tipo. Hoy en día, a nadie le cabe en la cabeza que entre estados europeos quepa el uso de la guerra convencional. Se ha estado esperando que eso no se produjese. Se ha apurado al máximo la negociación diplomática. Y se sigue intentando, de hecho. Se le han ofrecido a Rusia algunas garantías pero no lo que pretendía, que era bloquear el acceso de Ucrania como país fronterizo tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Pero sí que se le ofrecieron cosas en relación a la OTAN. Si el problema de Rusia era tener misiles OTAN cerca de sus fronteras, se le ofrecieron ciertas garantías. Pero, al final, no ha atendido a razones. La guerra ha ido a más en escala. Todos pensábamos que iban a ser escarceos en la frontera como en 2014. Pero no. Fue a por Kiev. A por la capital y luego a por otras ciudades clave. Nadie lo esperaba. Ahí subió el tono de la respuesta europea con sanciones mucho mayores. Y, ahora, con el suministro directo de armas a Ucrania para defenderse por parte de la Unión Europea. Es legítimo, conforme a la Carta de Naciones Unidas, que el agredido pueda pedir ayuda y que otros estados se la puedan suministrar.

¿Qué peso real tiene la implicación de Estados Unidos?

Sabemos lo que nos cuentan y la implicación es como la de la Unión Europea. Estados Unidos dijo que no iba a mandar tropas pero sí ha puesto a disposición de Ucrania una suma importante de dinero, 400 millones. También ha apoyado que la Alianza refuerce todo el flanco oriental en la frontera con Rusia y el máximo acercamiento posible en el mar Negro. La implicación no va a ir más allá de esto y de toda la presión económica. De pedir a sus multinacionales que dejen de prestar servicio en Rusia o de congelar los activos de grandes oligarcas o empresas rusas en suelo americano, como ya está haciendo. Esta guerra es en suelo europeo. Desgraciadamente.

¿Existen fundamentos sólidos para sostener ese símil que habla de una nueva Guerra Fría?

Sí, se dan varios elementos para establecer el símil. Primero, el enfrentamiento entre dos ejércitos regulares. Segundo, la política de bloques que Rusia pretende y, al final, es el resultado de su maniobra. Porque China no apoya abiertamente, no ha condenado la acción de Rusia como una agresión ni como una invasión pero sí se ha ofrecido a mediar. Se abstuvo en la Asamblea General de apoyar a Rusia, cosa que sí hizo Siria, Eritrea o Cuba. La respuesta a esta agresión ha sido la formación enfrente de otro bloque, que es el mundo occidental: Estados Unidos, Unión Europea, muchos estados latinoamericanos y también Japón. Otro elemento es el uso de una herramienta muy utilizada en la Guerra Fría como la propaganda.

En un ambiente tan apocalíptico como el de la crisis del coronavirus, ¿existe la posibilidad de que estalle una guerra mundial?

Eso no lo sabemos. Prefiero ni mencionarlo ni pensarlo. Sería terrible. Estados como China tienen la capacidad que no tienen otros para presionar a Rusia. Se le ha cortado al Gobierno de Putin el apoyo económico de Occidente y Rusia ha hecho un giro importante para vender sus recursos energéticos en China y compensar la posición hostil de Europa y Estados Unidos. Si China corta también esa vía de financiación, tendríamos un apoyo importante. Pensar en una tercera Guerra Mundial es una cosa muy grave, si tenemos en cuenta la utilización de armas nucleares. Como dijo Borrell hace unos días, es irresponsable hablar de armas nucleares. Está condenado por la Corte Internacional de Justicia, desde 1996, el potencial uso o la amenaza de uso de armas nucleares. Sería una gran irresponsabilidad, conllevaría un riesgo enorme para la propia Rusia. Sería una catástrofe. Prefiero no pensarlo.

¿Se podría temer un ‘efecto llamada’ en otros países del mundo y que, tras el ataque de Putin, decidan consumar sus aspiraciones expansionistas?

Esa es una de las razones por las que no se puede dejar pasar un comportamiento así y no se puede dejar de atender la reclamación de ayuda de Ucrania. Una cosa es que la OTAN no entre en juego porque el ataque no es en territorio OTAN y que la Unión Europea limite su acción a las sanciones económicas y a situar sus tropas y sus armas en territorio de la UE. Y otra cosa es que la línea cambiase y tuviésemos que entrar en acción. Ojalá no suceda esto. Al consentir hoy un comportamiento así, podría correrse el riesgo de que mañana otro estado sintiese la misma tentación. Las reglas que hay se las han dado todos los estados de común acuerdo a partir de 1945, con la creación de Naciones Unidas, precisamente por los desastrosos resultados de dos guerras mundiales. Esas normas están para que las cumplamos todos. Rusia y todos los demás. Si se consiente esa violación, se abre la veda. Cualquier estado podría plantearse una conducta similar.

¿Puede decirse que en la comunidad internacional existe una doble moral si, por ejemplo, no se ha rebelado contra Israel por el conflicto de Palestina como lo ha hecho contra Rusia?

No es que exista una doble moral, es que es cierto que el peso y los intereses de ciertos estados se hace sentir cuando hay un conflicto. Hay mucha gente que reclama ahora una acción de la OTAN. Una acción determinante, incluso militar. Pero no hay que olvidar lo desafortunado que fue el bombardeo de la OTAN en Serbia. O la acción militar que llevó a cabo Estados Unidos en el caso de Irak con una coalición de estados, incluyendo el nuestro. Tampoco se debe olvidar el caso de Libia. Eso ha venido sucediendo siempre. De hecho, a la Corte Penal se la ha acusado muchas veces de ser una corte al servicio de los occidentales, se dice que solo juzga casos africanos y nunca casos europeos. Cuando se habló en la década de los años 90 del derecho de injerencia humanitaria, de intervenir en un país cuando había graves violaciones de los derechos humanos, nadie pensaba que hubiese que intervenir por esa razón en algún país del mundo desarrollado. Se pensaba que era un derecho, nunca un deber, por parte de los países desarrollados sobre los países pobres. Como pasó, por ejemplo, en Somalia. Evidentemente, la sociedad internacional tiene esas sombras y esas luces. Y los intereses, a fin de cuenta, pesan. Y pesan diferente según de qué parte de la sociedad internacional y del mundo vengan. Eso es cierto.

¿Por qué, en pleno siglo XXI, se sigue asistiendo a agresiones territoriales que pisotean los derechos humanos en todo el mundo?

En el caso de esta última, de la de Rusia, es muy difícil que esto no se produzca porque tiene a la cabeza a un líder visionario, mesiánico y completamente fuera de sí. A un autócrata, a un dictador de ese tamaño que no respeta la democracia ni a su propia población. Putin es un líder que no respeta los estándares más básicos del estado de derecho y de la democracia. Se está comparando a Putin con Hitler -esperemos que no tengamos que llegar a una situación como la de Hitler en la Segunda Guera Mundial- porque de alguna forma se está comportando igual. Como el líder mundial que puede hacer lo que le venga en gana, sin más límites ni más cortapisas. Sinceramente, creo que es difícil evitarlo cuando alguien así controla férreamente a un país en el que no hay libertad de expresión. En Rusia no hay democracia. Las elecciones se amañan. Una persona lleva 20 años en el poder y no hay quien lo eche de ahí. ¿Por qué vemos este tipo de guerras en pleno siglo XXI? Porque, desgraciadamente, seguimos teniendo líderes de ese calibre. Este señor es un nostálgico de la antigua Unión Soviética. Es un antiguo espía del KGB. Y sigue teniendo en su cabeza esa idea que tuvo Hitler en Alemania. O que tuvo Milosevic en los Balcanes para reconstruir la Gran Serbia. Si lo que quiere Vladimir Putin es recomponer la Gran Rusia, la Rusia de los zares, no hay peor combinación que la idea de un zar y la idea de un antiguo espía de la KGB. La combinación es bastante explosiva.