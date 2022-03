«Debería haber un logopeda dentro de cada servicio en los hospitales»

La logopedia a lo largo de la vida es el hilo conductor de la campaña que el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía ha puesto en marcha con motivo del Día Europeo de la Logopedia. La decana de este colegio, Adela Corrales, incide en la importancia de visibilizar todas las áreas y servicios que abarca esta profesión, así como su integración dentro del servicio público de salud.

El eslogan de esta campaña busca romper con la creencia de que la logopedia es solo para los niños.

Sí, si le preguntamos a cualquier persona, casi siempre nos asocian a la población infantil. «Los que ayudan a los niños y a las niñas a decir bien la erre». Sí, es una de las funciones más conocidas pero no es la única ni la principal. La logopedia abarca la recuperación y la mejora de la calidad de vida en todas las etapas de la vida. Esta campaña busca concienciar, tanto a las instituciones y autoridades sanitarias, como a la sociedad de que abarcamos desde atención temprana hasta la tercera edad, en la prevención, detección, evaluación y tratamiento.

Y no solo en lo relacionado con el habla y el lenguaje, ¿no?

También en la voz, audición, deglución y funciones orales no verbales. Además no solo nos encargamos a nivel de intervención, sino en prevención. Muchas veces no abarcamos patologías en sí, sino el hecho de prevenirlas. Cuando haces un mal uso de una técnica vocal, se puede trabajar e instaurar una buena metodología para prevenir la aparición de un trastorno.

A raíz de la pandemia se puso de manifiesto la necesidad de la logopedia hospitalaria.

Se puso de manifiesto la necesidad de una mayor actividad asistencial logopédica en materia de salud pública. Poniendo énfasis en el trabajo que se hace en el entorno hospitalario. Con las secuelas derivadas de la Covid-19 se ha visto la importancia de nuestra labor, por las intubaciones o maniobras a las que ha estado sometido el paciente. Nosotros somos quienes los tratamos para que puedan comer nuevamente, respirar, si ha sufrido algún daño en la voz.... la presencia debe ser constante.

Antes de todo esto ya existían otro tipo de patologías que debían ser tratadas desde el mismo hospital, ¿no es así?

Claro, con pacientes con accidentes cerebrovasculares o que hayan sufrido un accidente de tráfico, dentro del hospital podemos estar en muchas unidades para ayudar con la alimentación o la comunicación, dependiendo del trastorno. De este modo, el servicio al paciente es mucho mejor y se acelera el proceso de rehabilitación. Nuestra reivindicación es que haya logopedas en todos los servicios. Otorrinolaringología, neurología, rehabilitación, maxilofacial, traumatología, pediatría, geriatría, UCI...

¿Se ha avanzado en estas reivindicaciones?

Poco a poco estamos consiguiendo que el número de plazas que se ofertan a nivel de hospitales públicos vaya siendo ampliada gradualmente, pero sí es cierto que sigue siendo una lucha. Necesitaríamos un logopeda dentro de cada servicio del hospital y, ahora mismo, lo que estamos exigiendo es que, por lo menos, haya uno en cada hospital, que tampoco lo tenemos. Además, estamos en la lucha de que creen una bolsa de empleo del SAS, para que nos incorporen, porque así favorecemos el hecho de evitar el intrusismo y que el usuario esté mucho mejor atendido.