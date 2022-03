Hoy 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, ha tenido lugar la octava edición de eWoman, el encuentro anual organizado por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga que fomenta la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito laboral a través de testimonios y ponencias, que en esta octava edición, han correspondido a tres mujeres que han alcanzado el éxito profesional en sus respectivas disciplinas. En este 2022, eWoman ha vuelto a apostar por el concepto de la consecución y de las herramientas que fomentan una igualdad real en la sociedad como eje conductor.

Las ponencias de las tres protagonistas, verdaderas referentes en sus respectivas profesiones, no entienden de género, y sí de fuertes convicciones para demostrar que la igualdad es una cuestión que atañe a toda la sociedad, además de servir como ejemplo y motivación para otras mujeres, precisamente en la víspera del 8 de marzo que celebra el Día Internacional de la Mujer.

En la edición de este año, eWoman ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Universidad de Málaga y Cervezas Victoria. El evento se ha celebrado en la Fábrica de Cervezas Victoria de la capital malagueña y ha contado como plato fuerte con tres ponencias y una actividad de coaching entre todos los asistentes. La periodista de La Opinión de Málaga, Ana Montañez fue la conductora del evento.

Ponencias

Eva González Navas, jugadora del equipo de Fútbol Sala Atlético Torcal Femenino; Carmen Vega Vega, gerente de la empresa cárnica Dos Vegas Gourmet, y Nuria Iglesias Bernal, responsable de Innovación, Talento y Cultura en Accenture, han sido las elegidas para transmitir su experiencia de éxito en esta octava edición de eWoman. Las tres tienen en común haber alcanzado el éxito en sus respectivas disciplinas con mucho sacrificio y trabajo y poniendo encima de la mesa toneladas de talento.

Eva González Navas, tiene 19 años, es jugadora del equipo de Primera división de Fútbol Sala Atlético Torcal Femenino e internacional sub-19 con la selección española, Eva empezó a pegarle al balón con 6 años y confiesa que desde ese primer día no se dejó llevar nunca por los estereotipos cuando era la única niña en el equipo. "Me he sacrificado mucho", comenta, porque con el paso de los años y debido a que el fútbol sala femenino "no da para vivir profesionalmente a una chica, aunque a los chicos sí les puede llegar" ha tenido que empezar a labrarse un futuro estudiando Educación Infantil en la UMA. "Mi deseo -comenta Eva- es que la mujer pueda vivir del deporte profesional igual que lo hacen los chicos" y animó a los asistentes a la jornada "a consumir, seguir y apoyar al deporte femenino", un deporte que la ha proporcionado hacer realidad alguno de sus sueños y en el que la sociedad tiene el deber de "olvidar los estereotipos en el deporte y en la vida".

Carmen Vega Vega, gerente de la empresa cárnica Dos Vegas, fue la siguiente ponente en su subir al atril en esta VIII edición de eWoman. "No hay nada imposible para una mujer". Con esta frase, la ponente explicó su periplo empresarial y emprendedor desde hace cinco años, cuando su anterior empresa le "obligó" a hacerse emprendedora para seguir con su actividad. En estos cinco años, Carmen y su hermana han montado varias empresas en el sector cárnico trabajando con equipos en el que hay paridad entre hombres y mujeres: "Nada es imposible. Si se lucha, se llega" es una de las máximas de Carmen, que reconoció las dificultades que tiene la mujer actualmente para el emprendimiento. "Tenemos que ser muy valientes y desafiar constantemente al mercado y al sistema" -subrayó- y reivindicó el talento femenino para "no rendirse nunca".

La tercera ponente de la mañana fue Nuria Iglesias Bernal, responsable de Innovación, Talento y Cultura en la multinacional Accenture, quien destacó en su turno de palabra la existencia de empresas, como Accenture, "en la que se ofrecen oportunidades a las mujeres" y en la que se lucha para conseguir un 40% de empleadas femeninas y un 30% de mujeres en los puestos de dirección. Nuria comentó que en su trabajo diario "me nutro de las experiencias de las personas, no de hombres ni mujeres" y se mostró partidaria de trabajar para "visibilizar el talento femenino y ser un espejo para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros". Iglesias se mostró "orgullosa" porque su trabajo "sirva de inspiración a otras mujeres" y animó a las asistentes a "creer en vosotras, hacerse a una misma y tomar los mandos de vuestras carreras".

Intervenciones institucionales

Anteriormente a las tres ponencias tomó la palabra Lourdes Piña, Diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga, quien reivindicó el papel y la importancia del liderazgo de la mujer en la sociedad actual y destacó en el reto de avanzar en "el tema de la conciliación y en la concienciación de la sociedad para visualizar el papel de la mujer".

Tras Piña, tomó la palabra, Isabel Jiménez Lucena, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social, de la Universidad de Málaga, quien indicó que todavía son muy necesarias las reivindicaciones del colectivo femenino "ante la no existencia de igualdad real en nuestra sociedad y la sí presencia de brechas salariales y digitales". "La ciencia y la tecnología necesitan de las mujeres y la universidad malagueña es vital para el desarrollo de las mismas", comentó la vicerrectora, quien finalizó su turno de palabra pidiendo una corresponsabilización de "hombres y mujeres, empresas e instituciones" para lograr ese escenario de igualdad. Por último Genoveva Ferragut, responsable de comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria alabó la figura de las tres ponentes a las que calificó de "triunfadoras y ejemplo para los demás en sus respectivas actividades.

Ejercicio de coaching

Antes de la clausura de la VIII edición de eWoman tuvo lugar una actividad de coaching, llevada a cabo por miembros de la empresa Cambyo, entre todos los asistentes en el que se trabajó la confianza a la hora de emprender las experiencias laborales. Basada en el conocimiento de nuestra labor, en las herramientas para conseguirlo y en plasmar esas herramientas en el día a día laboral, los más de 80 asistentes al evento se dividieron en grupos para elaborar frases y eslógans motivacionales que respondieran a determinados aspectos relativos a nuestra vida profesional como pueden ser la conciliación, el emprendimiento, las relaciones sociales y las remuneraciones económicas para fomentar entornos de confianza en nosotros mismos.

Clausura institucional

Elisa Pérez de Siles, Concejala Delegada del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación y Compras del Ayuntamiento de Málaga, fue la encargada de clausurar el acto calificando a las ponentes de verdaderos "ejemplos de innovación, talento y referentes de la sociedad malagueña" y considerando una gran guía para el resto de la sociedad sus testimonios de éxito. Pérez de Siles añadió que en la sociedad en la que vivimos "no importa el género y sí el trabajo y el talento" de estas mujeres para avanzar en un futuro más igualitario.