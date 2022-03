Diez mujeres malagueñas que fueron y son pioneras

«No nos olvidemos de que no está el terreno ganado. Que porque aparezcan eventualmente figuras de mujeres en puestos de responsabilidad no quiere decir que haya igualdad. Las mujeres seguimos en la necesidad de trabajar por esa igualdad, que reclamamos porque nos corresponde, porque podemos ser lo mismo que los hombres. No nos olvidemos de que la lucha se mantiene».

Este es el testimonio de una de las diez mujeres que protagonizaron un antes y un después en la lucha por la igualdad malagueña. Marcando un hito en cada uno de sus ámbitos y haciéndose hueco en sectores masculinizados por aquel entonces, demostraron ser igual de capaces que sus compañeros. El camino nunca fue fácil y las imposiciones de la sociedad se interpusieron entre ellas y su vocación, pero eso no fue suficiente para frenar los pasos de unas malagueñas que venían pisando fuerte. Ángeles Rubio Argüelles, María Victoria Atencia, Ana Carmona, Adelaida de la Calle, María Augusta Navarro, María del Mar Vázquez, Pilar Oriente, Ana Isabel González, Remedios Gómez y María Gámez son las protagonistas de este reportaje. Diez mujeres que abrieron camino y son ejemplo. Gracias a las cuales, sus sucesoras han tenido el terreno algo más allanado, aunque la lucha por la igualdad continúe, pues todas ellas rompieron estigmas y barreras. A estas mujeres les tocó encabezar la batalla contra la disparidad entre hombres y mujeres en mundos tan masculinizados como eran la política, la medicina, el fútbol, las fuerzas de seguridad o la aviación. Ser mujer no supuso ningún impedimento para que lucharan por el lugar que les pertenecía, aunque el resto del mundo les hiciese pensar lo contrario. El ingenio y la perspicacia imperaron en casos como el de Ana Carmona, que debutó como centrocampista en el Sporting de Málaga, haciéndose pasar por un hombre para poder hacer rodar el balón. Otras tantas se abrieron paso a golpe de hitos. María Victoria Atencia -además de ser una poetisa reconocida a nivel nacional- irrumpió en uno de los sectores más masculinizados, aún a día de hoy, convirtiéndose en una de las primeras mujeres pilotos malagueñas. Ángeles Rubio Argüelles se convertía en académica de Bellas Artes de San Telmo, fundando su propio teatro. María Augusta Navarro se convirtió en la primera mujer de la historia del Colegio de Abogados de Málaga en cumplir 50 años como colegiada. Algunas de ellas destacaron en el desarrollo de su profesión y consiguieron llegar a puestos de relevancia. Adelaida de la Calle fue la primera rectora de la Universidad de Málaga tras conseguir acceder a la Cátedra -una plaza a la que las mujeres tenían muy difícil acceso por aquel entonces-. Del mismo modo, tras doce años de carrera, María del Mar Vázquez asumió la gerencia del Hospital Regional de Málaga, siendo así la primera mujer en convertirse en directora médica dentro de este centro. 10 La política empezó a ser también territorio de mujeres a partir de 1979 con los primeros mandatos democráticos. Pilar Oriente fue una de ellas en el Ayuntamiento de Málaga. «Hemos trabajado, hemos luchado y hemos conseguido muchos de los derechos que intentábamos conseguir para las mujeres. Pero aún queda mucho por hacer, por lo que en este ocho de marzo debemos seguir reivindicando». En las fuerzas de seguridad, aún falta presencia femenina y lo señalan aquellas que vistieron por primera vez el uniforme. « Tú aquí eres policía pero cuando llegas a casa tienes tu familia, tienes los niños, tienes la casa, tienes que compaginar eso con el estudio de unas oposiciones... No es lo mismo que si fuéramos hombres», explica Ana Isabel González, la primera intendente de la Policía Local de Málaga. En el caso de Remedios Gómez, de las primeras malagueñas en entrar en la Policía Nacional, recuerda como la presencia de la mujer generaba muchísima expectación. «Si había un partido de fútbol, a todas las compañeras nos llevaban al estadio y nos sentaban en primera línea para que las cámaras, los periódicos... vieran que había mujeres policías». La llegada de las mujeres a este ámbito ha seguido con el paso de los años, como ocurrió en la Guardia Civil con María Gámez al frente. Muchas han sido las mujeres que, al igual que estas protagonistas, han pasado y pasarán a la historia de la lucha por la igualdad. En sus palabras hay tintes de orgullo, responsabilidad y deseo por que sus sucesoras disfruten de una igualdad plena que convierta al 8M en un día festivo y no reivindicativo.