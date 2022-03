Málaga tendrá abierto el 90% de sus hoteles para Semana Santa

La Costa del Sol se prepara para un primer mes de abril en tres años con casi toda la planta hotelera abierta. En concreto, las previsiones a estas alturas de marzo arrojan un dato rotundo: nueve de cada diez alojamientos estarán abiertos en las fechas vacacionales de Semana Santa.

Pero no es menos cierto que los primeros 12 días de guerra en Ucrania han alterado los registros previstos hace apenas tres semanas. «Estamos en un escenario distinto y podemos decir que el conflicto bélico va a retrasar la plena recuperación», reconoce el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández.

La patronal hotelera confiaba en encarar las últimas semanas de marzo con la totalidad de sus habitaciones a disposición de los turistas, por primera vez en toda la pandemia a estas alturas del año.

Los augurios no dejan de ser positivos, aunque el ritmo de contratación y de reapertura de los alojamientos que aún permanecen cerrados ha bajado en cuestión de días. «La guerra ha generado bastante incertidumbre, de manera que las previsiones no son las que teníamos hace menos de un mes», abunda Hernández.

Uno de los aspectos al que reiteradamente aludían ayer los hoteleros malagueños consultados por este periódico se centraba en la subida de precios. No sólo se van a disparar muchas materias primas de las que se abastecen los alojamientos, sino que también repercutirá en el bolsillo de los turistas tanto el aumento del coste de los combustibles como el de las plazas de avión por ofertar.

No obstante, una multinacional del calibre de Ryanair ya se ha apresurado a anunciar que no va a haber un impacto en el precio de sus billetes. «Creemos que a nivel general va a haber un aumento de precios en otras compañías, pero en Ryanair por ahora no va a haber un impacto porque hemos sido previsores», declaró en una entrevista a Valencia Plaza la responsable de la compañía para España y Portugal, Elena Cabrera.

Al parecer, Ryanair habría comprometido la compra del 80% de todo el combustible que necesitan sus aviones de aquí a marzo de 2023. «No prevemos un impacto en costes ni a corto ni a medio plazo. Nuestra política es de precios bajos y para tener una estabilidad en costes tenemos que tener estabilidad en el precio del combustible», aclaró Cabrera.

De momento las reservas se mantienen en términos generales, lo que propiciará ese 90% de hoteles abiertos en la Costa del Sol para Semana Santa. Las compañías aéreas han avanzado que muchos turistas de Alemania, Rumanía o Polonia, que apostaban hasta ahora por Grecia o Turquía como destinos próximos para periodos vacacionales, empiezan a realizar reservas en España, Italia o Portugal.

Estos datos confirmarían las previsiones de Aena respecto a la próxima campaña estival, puesto que de abril a octubre se prevé que el número de pasajeros aumente sobre el mismo periodo de 2019, antes de que comenzara la pandemia. La oferta de plazas aéreas va camino, por lo tanto, de recuperar la normalidad, aunque la guerra haya supuesto un contratiempo para un cupo importante de familias, especialmente para el turista ruso que elige la provincia.

Temor por el alza en los precios, no sólo el del petróleo

Hoteleros y hosteleros malagueños temen que un conflicto bélico prolongado pueda variar muchos índices de precios, más allá de la subida de los derivados del petróleo, o de la factura eléctrica, que van camino de establecer nuevos máximo históricos.

«Empezamos a trabajar en nuevos escenarios, después de haber tenido que variar muchas líneas de trabajo como consecuencia del Covid-19. Ahora nos plantean incrementos en las partidas por el aceite de girasol o por los productos elaborados con el cereal que viene de Ucrania. Todo esto nos obligará a replantear nuestras políticas de precios», manifestaba ayer Enrique Ruiz, propietario de una red de apartamentos turísticos y tiendas de proximidad en la capital y Torremolinos.