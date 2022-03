La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha criticado "la falta de comunicación que mantiene el equipo de gobierno con los colectivos feministas de nuestra ciudad" tras ver el cartel municipal creado por el Ayuntamiento para la convocatoria del Día de la Mujer.

"En la imagen se ofrece una imagen estereotipada de cuatro mujeres que rondan los 30 años, delgadas y que no representan la diversidad generacional de la mujer en la ciudad de Málaga", ha criticado.

También Rodríguez ha expresado que "esta falta de representatividad de la mujer real en una imagen institucional es fruto de la falta de comunicación" del Ayuntamiento con las asociaciones feministas de Málaga, "que podrían haber hecho aportaciones y críticas a la imagen si el diálogo de De la Torre con ellas hubiera sido fluido".

En este punto, la concejala socialista le ha recordado al regidor 'popular' que "la mayoría de las mujeres que nos personamos en el Consejo Sectorial de la Mujer nos encontramos entre los 40 y los 60 años de edad", luego "esta imagen no representa tampoco a la política local de nuestra ciudad y a sus organizaciones sociales". Esta apreciación la realizó la responsable socialista durante la celebración de este consejo.

Rodríguez ha acusado al Ejecutivo local de "potenciar la invisibilidad de la mujer a partir de los 40 años", cuando "el PSOE lleva años luchando por aumentar el protagonismo de la mujer en la vida pública activa, pidiendo a todas las administraciones que no se den pasos atrás en la igualdad entre hombres y mujeres". Asimismo, ha advertido de que "la igualdad real y efectiva no existe ya que una mujer cobra unos 4.000 euros menos que sus compañeros en el desempeño de las mismas funciones".

"Una mujer tiene que echar más horas en su puesto de trabajo, hasta un 20% más, para ganar lo mismo que sus compañeros de empresa", ha manifestado la edil, que ha agregado que "en estos días tenemos que recordar en estos días aún más a Carmen Olmedo, que es el mejor ejemplo posible de la lucha de las mujeres por la igualdad en Málaga y en Andalucía, además de haber sido una de las precursoras en la lucha contra la violencia de género".

A su juicio, "la igualdad no puede ser un eslogan. Hay que actuar en consecuencia y con honestidad". "No vale sólo con apoyar en el Pleno las mociones para avanzar en materia de Políticas de Igualdad, sino que deben ser aplicadas, y eso le corresponde al alcalde de Málaga, que debe dar ejemplo. Y la imagen estereotipada de cuatro jóvenes en un cartel institucional no es el camino para visibilizar la diversidad de la mujer en su lucha por la igualdad en nuestra sociedad", ha dicho.

Por otro lado, ha insistido en que la "lucha por la igualdad real requiere de un esfuerzo, sintonía y compromiso de todas las administraciones, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Diputación y Gobierno central. Deben remar todas a remar en la misma dirección y evitar la deriva de partidos negacionistas como Vox, que están condicionando el gobierno en Andalucía con la connivencia de Moreno Bonilla". "Nos preocupa mucho la extrema derecha, con sus políticas antifeministas, que marca la agenda de Moreno en la Junta".

"Ayer salieron a las calles de Málaga más de 5.000 personas haciendo un cálculo a la baja, que protestó contra el auge de la extrema derecha, socia necesaria del PP en gobiernos como el andaluz, que pone en riesgo las conquistas logradas en materia de derechos para la mujer, vemos como las políticas antifeministas están en las instituciones como la Junta y están marcando la agenda política de Moreno", ha señalado.

Frente a esto, "el trabajo de un gobierno central comprometido con los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, como demuestra que hace dos días llevamos al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025 y también al Senado el proyecto de ley orgánica que mejora las condiciones de los niños huérfanos por la violencia machista".