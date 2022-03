El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el malagueño Javier González de Lara, ha sido reelegido este miércoles en Sevilla por aclamación para un tercer mandato al frente de la patronal andaluza, y ha afirmado que durante estos próximos años el reto es "acompañar" al tejido empresarial andaluz en una época que ha calificado de "cruce de incertidumbres".

"Llevamos dos años de dura pandemia y ahora estamos en una nueva encrucijada, con la invasión atroz de Ucrania que, a nivel económico, traerá nuevas subidas de las materias primas y la energía, junto una desconfianza natural de los mercados y de la inversión, que puede verse muy afectada", ha sostenido.

Además, ha recordado que la pandemia se llevó en su momento por delante el 5% del empresariado andaluz (unas 20.000 firmas) que todavía no han sido respuestas plenamente. Por ello, ha reclamado apoyo administrativo a la cantidad empresarial, ya sea a través de una llegada rápida y efectiva de los fondos Next Generation, de fórmulas de colaboración público-privada y de eliminación de barreras burocráticas.

González de Lara, que ha concurrido a la asamblea electoral de la CEA como candidato único, reconoce que la afección de la invasión rusa de Ucrania sobre las empresas andaluzas "va a ser enorme" porque la economía regional "depende muchísimo de todo lo que son los coste en general, y fundamentalmente los costes energéticos". A su juicio, el conflicto bélico "va a tener una afección transversal y es imposible que nadie se pueda salir de esa situación".

"Lógicamente la economía andaluza depende muchísimo de todo lo que son los coste en general, y fundamentalmente los costes energéticos, que han provocado, igual que el encarecimiento de las materias primas, una inflación que es la que nos preocupa enormemente. Nos va a preocupar en Sevilla, Cádiz, Málaga o Huelva igual que en Toledo o A Coruña", ha añadido.

El también presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha apuntado que el contexto debe de ser el diálogo social y en este ámbito "se puede hablar de muchas medidas correctoras, y, sobre todo, paliativas, para hacer más viable la evolución de estos acontecimientos, que son absolutamente imprevisibles".

"No es una guerra, es una invasión de un Estado soberano, no hay que ceder ante la tiranía, y la UE y la OTAN son más necesarias que nunca para defender la causa de la libertad», ha dicho González de Lara, que ha estado arropado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi: el de CEPYME, Gerardo Cuevas; el de ATA, Lorenzo Amor, y las dirigentes regionales de la UGT, Carmen Castilla, y de CCOO, Nuria López, entre otras autoridades. La asamblea electoral ha congregado a cerca de 400 representantes de organizaciones y empresas.

No obstante, el presidente electo ha lanzado un mensaje de optimismo al afirmar que hay "muchas empresas y personas que saben florecer en circunstancias adversas" como en los tiempos actuales en los que "la libertad y nuestro modo de vida están en peligro".

González de Lara fue elegido presidente de la CEA en 2014 y reelegido por aclamación en marzo de 2018. Abogado y empresario, está también al frente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). Es vicepresidente de la CEOE y presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia. En su nuevo mandato la CEA contará como vicepresidentes con a Javier Sánchez Rojas (CEC), que también revalida en su cargo, José Cano García (Asempal), Pedro Gallardo Barrena (Asaja-Andalucía) y Antonio Díaz Córdoba (CECO). La CEA tiene 180.000 asociados e integra a 750 asociaciones empresariales.

LA CEOE propone un escenario de "moderación" salarial

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que el planteamiento de la patronal en la búsqueda de un pacto de rentas con el gobierno y los sindicatos es de moderación y ha rechazado vincular la subida salarial a la inflación porque se convertiría en "estructural y perderemos todos".

Garamendi ha eludido desvelar la propuesta de la patronal en la negociación de un acuerdo salarial, porque "cuando estamos negociando no me gusta decir nuestra posición porque lo único que haría es quemarla". Ha aclarado que la inflación es un problema que también sufren las empresas por lo que ha advertido de que puede "ahogarlas" y ha sostenido que en dicha negociación hay que hablar no solo de subidas salariales, sino de productividad, absentismo laboral y formación, entre otros asuntos.

El presidente de la patronal española ha apuntado que hay muchos empleos que no se cubren por falta de trabajadores cualificados. Asimismo, ha dicho que la escalada de la inflación es anterior a la guerra de Ucrania, aunque ha precisado que este conflicto ha agravado el problema