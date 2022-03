Las cofradías de Málaga tendrán garantizado el paso entre Carretería y Puerta Nueva durante la celebración de la Semana Santa de este año. Después de semanas de incertidumbre, este miércoles se consiguió dar solución a un complejo problema técnico en cuanto al saneamiento, lo que ha permitido a la Gerencia de Urbanismo asegurar que el tramo estará despejado para el recorrido procesional. Esa ha sido la conclusión de la reunión mantenida entre la Agrupación de Cofradías y la Gerencia de Urbanismo, en la que también ha estado presente el alcalde, Francisco de la Torre.

Esa dificultad se ubicaba en el tramo central de la primera fase de las obras de remodelación del eje Carretería-Álamos, en el que para separar las aguas fecales de las pluviales había que introducir una tubería de un metro de diámetro por debajo del muro paralelo a calle Cisneros, con el objetivo de abrir una salida de evacuación de las pluviales hacia el río Guadalmedina.

“Ayer por la mañana conseguimos perforar el muro y pasar la tubería y, al no haber habido incidencias, que podía haberlas habido, los trabajos que faltan se hacen en el tiempo que queda, con lo cual se despeja la duda y hemos garantizado que podrán usar el eje Carretería-Puerta Nueva”, explica el concejal de Urbanismo, Raúl López, tras la reunión, que especifica que entre los riesgos que enfrentaban estos trabajos se incluía un posible derrumbamiento del muro. “Hemos estado tres semanas para poder cortar los tirantes del muro y no sabíamos si íbamos a llegar o no”.

Por tanto, al pasar con éxito la hinca, esto es, el cajón por donde discurre la tubería, el resto de trabajos podrán realizarse en el plazo restante antes del inicio de la Semana Santa. Eso sí, no quedarán listos en su totalidad. Según Raúl López, por ahora se desconoce en qué grado de avance estarán los trabajos para entonces, ya que se deben tener en cuenta factores como la buena climatología o que no se produzcan carencias puntuales de materiales y suministros para que el ritmo de los trabajos no se vea afectado. Y aclara:

“Lo que quede ya no habría ningún problema en cubrirlo o adecuarlo para que se pasara, eso no lo sabremos hasta que vayan pasando los días. Pero lo peligroso lo hemos pasado”, ha tranquilizado el concejal de Urbanismo.

De manera que las cofradías que lleguen a este entorno desde Carretería, girarán hacia Puerta Nueva y se incorporarán a Cisneros a través de la calle Fajardo. En el caso de las que lleguen desde la Trinidad, pasarán directamente por Cisneros.

Ha explicado Francisco De la Torre que en el tramo desde Carretería a Puerta Nueva se plantea “avanzar todo lo posible”, sin descartar “actuaciones provisionales" para garantizar el tránsito de las procesiones. “Desde Puerta Nueva a Cisneros es donde queda la calzada sin poder utilizarse pero sí las aceras, pero ahí no hay recorrido cofrade, con lo cual se garantiza la continuidad”. De manera que entre Puerta Nueva y Cisneros habrá paso peatonal pero recorrido procesional.

En cuanto a la propia Tribuna de los Pobres, Raúl López ha manifestado que no estará finalizada a tiempo para la Semana Santa de este año: "La Tribuna estará una parte para el uso, para que puedan subir y bajar pero lo que es el resto no da tiempo. Habilitamos el paso pero el resto a donde lleguemos, pero ya sabemos que hay partes a las que no vamos a llegar".