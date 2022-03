En uno de los impactantes grabados a punta seca del artista y diseñador gráfico ucraniano Andrii Krytsun, un pez pequeño está rodeado por siniestros peces de gran tamaño.

En otro, titulado ‘Libertad’, una figura humana, acompañada por el pentagrama con el himno ucraniano, parece dirigirse a las 12 estrellas de Europa mientras una tijera gigante rompe las amarras que le ataban a una torpe estructura.

Se trata de dos obras realizadas años atrás pero que hoy, en mitad de la invasión de Ucrania por Vladímir Putin, cobran un sentido nuevo y trágico.

Al igual que Goya, este refugiado ucraniano de 41 años, vecino de Málaga desde 2018, ha elegido el título ‘Caprichos’ para la exposición de sus grabados y un gran acrílico sobre lienzo, que desde el pasado día 4 y hasta el 21 de marzo pueden verse en la Sala Manuel Barbadillo de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama), junto al CAC.

Solidaridad con Ucrania

La particularidad de estos ‘Caprichos’ ucranianos es que su autor quiere destinar de forma íntegra el importe de las obras para ayudar a sus compatriotas de Ucrania. Como explica, el precio de un grabado es de 500 euros y el de dos, 600.

«Busco una manera de ayudar a mi país, con una transferencia de dinero pueden comprar lo que necesitan, porque hay muchas personas que están pasando mucho», explica a este periódico, al tiempo que comenta que, si bien personas como su hermano, que vive en el campo en Ucrania, guarda patatas y comida en el sótano, no es el caso de los ucranianos atrapados en las ciudades.

Además de artista y diseñador, Andrii Krytsun, que nació en un pueblo cercano a Bielorrusia, ha trabajado en prensa y ha sido caricaturista de políticos y de personajes famosos de Ucrania. Y parece que algunos destinatarios de estas caricaturas no se lo tomaron muy bien, algo que pudo comprobar cuando se le empezaron a cerrar todas las puertas para encontrar trabajo. «Y sin contratos no puedes ni abrir una cuenta bancaria, por eso me fui de mi país y vine a España como refugiado», detalla.

De la mano de la Cruz Roja y junto a su mujer y su hija de 7 años, el artista se asentó en Málaga, dado que aquí vive su hermano menor, aunque primero recaló 45 días en Antequera, donde comenzó a aprender español gracias a un amigo venezolano.

Desde que vive en Málaga es su cuarta exposición. En su nueva tierra de acogida trabaja en la construcción con una empresa española: «Hago microcemento, estuco y pintura artística», detalla.

En Ucrania ha dejado a su hija mayor, que planeaba casarse en verano y a parientes como la hermana de su mujer, embarazada de ocho meses «y tres veces al día baja al sótano», por temor a las bombas.

Francisco Jurado, responsable de Aplama, explica que el alcalde Francisco de la Torre arropó al artista en la inauguración y ha adquirido cuatro obras. La bandera ucraniana preside esta muestra de arte y solidaridad con una nación invadida.