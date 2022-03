"Muchos cruceristas que iban este año al Báltico van a cambiar a rutas desde puertos como Málaga"

MSC Cruceros es la naviera que más escalas tendrá en Málaga en 2022, con un aumento del 50% con respecto a 2019, el año previo a la caída de la actividad debido a la irrupción de la pandemia. El director general de la compañía de España, Fernando Pacheco, ha estado este jueves en Málaga, donde ha mantenido una entrevista con La Opinión de Málaga para charlar sobre la actualidad de la compañía, el compromiso de la naviera con la ciudad, los futuros proyectos y, por supuesto, el impacto de la invasión rusa de Ucrania en el devenir del sector de los cruceros.

Anunciaron recientemente que redoblan su apuesta por el puerto de Málaga, ¿cuál va ser la actividad de MCS en 2022?

MSC es líder en mercado español, no sólo por volumen de ventas sino por compromiso con sus puertos. Vamos a tener 400 escalas en España este año y, en el caso concreto de Málaga, tenemos un proyecto que ya viene meditado de antes del Covid. Veníamos trabajando aquí de forma intermitente y siempre fuera del verano, más bien en temporada, donde el volumen de pasajeros no era muy significativo. Nos dimos cuenta de que para hacer crecer el mercado había que acercar más el barco al cliente, porque nuestra competencia no es otra naviera, sino el magnífico litoral malagueño y andaluz. El Covid nos ha hecho adelantar además este plan que teníamos de traer un barco a Málaga, el MSC Orchestra, que por sí sólo moverá unos 33.000 pasajeros en las once escalas programadas en su puerto. No se trata solo de traer los mejores barcos, sino de hacer más cercano el embarque y desembarque.

¿La apuesta de MSC por Málaga es a medio y largo plazo?

En 2019 tuvimos en Málaga 19 escalas y en este 2022 vamos a tener 29, de las que 20 serán de escala y otras nueve de cruceros de tránsito. Y el año que viene repetiremos la operativa, y más teniendo en cuenta que dentro del proyecto que tenemos con Lufthansa hemos adquirido la compañía aérera ITA Airways (la antigua Alitalia), con la que queremos traer a pasajeros por avión hasta el aeropuerto de Málaga para que embarquen desde aquí. O sea, que la idea es, por un lado, aumentar la demanda de clientes locales para nuestros cruceros y, por otro, traer extranjeros a la ciudad a inciar su crucero desde Málaga, incluso con noches de hotel. Nuestro deseo es que esa operativa área comience, a priori, en 2023, pero todo dependerá de la evolución del sector. Sí, es un proyecto a medio y largo plazo.

Muchos pasajeros alemanes que pensaban hacer un crucero por el norte de Europa, posiblemente ahora se lo estén pensando, teniendo en cuenta por ejemplo que en San Petersburgo, MSC ha cancelado ya sus itinerarios.

¿Qué consecuencias tendrá la invasión rusa de Ucrania en el sector de cruceros?, ¿temen una bajada en la demanda?

En el Mediterráneo, no, en el Mar del Norte, sí. De hecho, en el Mediterráneo occidental estamos viendo que las salidas desde puestos españoles no sólo no han descendido en demanda sino que nos da la sensación incluso de que sube. Estmaos recogiendo una demanda que posiblemente se iba a ir a otros destinos como las capitales bálticas y que, ahora, prefiere coger el barco desde Málaga, Barcelona o Valencia por una cuestión de seguridad y tranquilidad. Muchos pasajeros alemanes que pensaban hacer un crucero por el norte de Europa, posiblemente ahora se lo estén pensando, teniendo en cuenta por ejemplo que en San Petersburgo, MSC ha cancelado ya sus itinerarios. Y tendremos que redefinir en los próximos días las escalas que vamos a hacer por el Báltico. Así que creo que esos pasajeros se van a venir a puertos como Málaga para hacer cruceros por el Mediterráneo. En ese sentido, los puertos españoles se van a ver beneficiados. También habrá más pasajeros nacionales saliendo de puerto español. Podemos llegar a los números de 2019, e incluso superarlos.

La subida de los combustibles afecta también, lógicamente, a las compañías de cruceros. Lo que no sé es si eso se traducirá en una subida del coste del crucero para los clientes.

Afecta, por supuesto. Los costes de combustibles nos han aumentado también, pero nuestra política es que, si queremos seguir ofreciendo un producto con diversión y entrenimiento, el barco tiene que ir, por lo menos, medianamente cargado de pasajeros. Si el crucero va vacío porque aumentas los precios de las tarifas, pierdes ese atractivo. MSC tiene financieramente una situación privilegiada y por eso no vamos a repercutir el aumento del coste del combustible en el precio que paga el pasajero. Es una parte de nuestra política y de nuestra estrategia. A día de hoy, el volumen de reservas del mercado en las salidas de cruceros desde España es correcto y evoluciona bien.

¿Es atractiva la imagen de Málaga para el crucerista y para el sector?

Cada vez más. Hay que felicitar a Málaga y a sus instituciones, que están transformando el puerto. La terminal de embarque y desembarque es maravilosa y ofrece una experiencia fantástica a los cruceristas, y a las navieras nos facilita mucho la opertativa. Y hay que destacar también la transformación de la zona portuaria, desde el Muelle Uno a la futura terminal de barcos de lujo que se ha proyectado. Es un puerto que, de un salto, te coloca en la Catedral.

¿Cuál es, a priori, la visión para este año teniendo en cuenta el tremendo impacto de la guerra?

En el tema geopolítico, vemos para este 2022 un Mediterráneo occidental y oriental que será tranquilo y seguro. Las capitales bálticas sí pueden ver algo más resentidas por la cercanía del conflcito, no así los fiordos noruego, que sí son seguros. Respecto al tema del Covid, recuerdo fuimos la naviera que diseñó el primer protoloco de sanidad en junio de 2020, que sirvió de base para instituciones y para otras compañías. En agosto de 2020 ya teníamos el primer barco navegando y, desde entonces no hemos tenido ningún problema con el Covid.