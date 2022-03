La ganadería malagueña sólo dispone de reservas de piensos para lo que resta de marzo

Las explotaciones ganaderas de la provincia de Málaga apenas disponen de reservas de piensos para lo que resta de marzo. Como otros portavoces del sector primario, los representantes de las ganaderías intensivas malagueñas advierten de que tendrán que sacrificar cabezas de vacuno u ovejas si no pueden hacer frente a los costes de producción de sus explotaciones.

Alertan asimismo de lo que le espera al consumidor. Ayer, y de un día para otro, como nunca antes, en Alemania subió el kilogramo de carne unos 25 céntimos. El coste de los derivados de determinados productos ganaderos puede verse incrementado de manera exponencial, justo como ocurre con los derivados del petróleo o el aceite de girasol, que también se importa de Ucrania.

El presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, que ayer acudió a una reunión sectorial en Sevilla, manifestó: «A la situación de sequía, que mantiene el cereal malagueño en unas condiciones precarias, se le suma ahora la guerra y la falta de alternativas al importar desde Rusia o Ucrania». En este sentido, el portavoz sindical señaló que antaño se podía recurrir al maíz de Brasil o de EEUU.

«Pero en este momento, al tratarse de cereales transgénicos y en virtud de la normativa actual que tenemos, las administraciones se tendrían que replantear esas limitaciones para encontrar alternativas viables al grave problema al que nos enfrentamos», matizó.

El director de operaciones de la firma malagueña Prolongo, Ramón Soler, también mostraba la realidad que le espera al consumidor si la guerra se prolonga en el tiempo: «Los precios de la carne van a subir mucho. Al final repercutirá en el consumidor, porque de otra forma iban a tener que cerrar muchas empresas», alega este responsable de una firma que factura anualmente más de 300 millones de euros.

«En Brasil o Estados Unidos se producen cereales de dos tipos, el que es transgénico no autorizado por la Unión Europea podrá venir, si se paga a un mayor precio, sabiendo que además tardarán en llegar los barcos de cuatro a cinco semanas. Estamos ante una crisis económica global. No estamos en la guerra, nosotros no estamos en el frente, pero vamos a salir heridos de manera indirecta», sostiene el propio Soler.

Y es el grano procedente de Rusia o Ucrania representa prácticamente la mitad del que consume la ganadería en la provincia. Aluden estos portavoces a que las diferentes administraciones deberán replantear sus políticas agrarias, dentro de la Unión Europea, y permitir que las explotaciones de cereal sean rentables en Andalucía. Pero apuntan a que en plena sequía «se ha producido la tormenta perfecta en lo que va de este mes de marzo».

Cuidar la producción interna es algo que COAG, UPA o Asaja reclaman desde antaño. Ahora resuenan aún más esas palabras.