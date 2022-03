Málaga mantendrá abierto el Museo Ruso aunque no se renueven las exposiciones

El académico ha implorado, junto a los propios trabajadores del museo de la Tabacalera y residentes rusos en la capital malagueña, la permanencia de esta pinacoteca como símbolo de paz y diálogo por encima de la barbarie de la guerra. Aunque no ha comparecido, también ha asistido a la sesión extraordinaria el director del Museo Ruso de Málaga, José María Luna Aguilar.

"La guerra pasará, pero ¿qué quedará? ¿el vacío y el odio? El Museo Ruso y la ciudad de Málaga pueden enseñar a todo el mundo que el arte y la cultura está por encima de todo”, ha defendido Olga Levakova, una profesora de inglés rusa afincada en Málaga desde hace 20 años que, entre lágrimas, ha pedido que la guerra entre Rusia y Ucrania no fuercen el cierre del museo.

En su intervención, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado la postura del consistorio malagueño y de los ministerios de Exteriores y de Cultura: un museo abierto al público pero en estado de "hibernación" mientras dure el conflicto.

"Estamos en condiciones de tranquilizar a quienes han intervenido aquí y a quienes demuestran que hay que saber separar cultura, arte y pueblo ruso de un gobernante que va a pasar a la historia como un sangriento, el señor Putin", ha declarado De la Torre. "Nuestra voluntad es que vaya en esa línea la existencia del Museo y esperar que la paz vuelva cuanto antes y se pueda normalizar".

En esta línea se ha expresado la concejala delegada del Área de Cultura, Noelia Losada, que ha resumido su postura en "condenar" la invasión al pueblo ucraniano pero “liberar a la cultura y al pueblo ruso de esta condena". Y ha añadido: "Y ni un euro más transferido de las arcas públicas malagueñas al Gobierno Ruso".

"¿Vamos a organizar las próximas exposiciones en el Museo Ruso? Probablemente ni podamos ni queramos. ¿Significa eso que hay que cerrar el museo? No, en modo alguno. Efectivamente hay una plantilla de 80 trabajadores que no tienen por qué pagar los platos rotos", ha expuesto Losada, que ha hecho hincapié en mantener abierto el "epicentro cultural de Huelin".

En relación a cómo se mantendrá operativo el museo sin nuevas exposiciones, la edil de Cultura ha enumerado algunas opciones como exponer colecciones propias, con intercambios con coleccionistas privados o con acuerdos de otras colecciones de otros museos.

Este planteamiento ha recibido el respaldo de los dos grupos de la oposición, a lo que Unidas Podemos ha añadido la propuesta de organizar, por parte del Ayuntamiento de Málaga, una exposición "a favor de la cultura de la paz" con artistas nacionales, internacionales, ucranianos y rusos así como que la recaudación se destine a ayuda humanitaria. "Podría ser un motivo para levantar la voz por la cultura de la paz".

Desde la bancada socialista, la concejala Begoña Medina ha señalado que "no existe una vía legal" para que las exposiciones procedentes del Museo Estatal de San petersburgo se mantengan en Málaga, ya que el contrato para estas colecciones finaliza el próximo 24 de abril, por lo que ha criticado que el alcalde no haya contado con la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Málaga para encauzar una "solución".

"Lo que tenemos que pensar es buscarle una utilidad a ese equipamiento. Tenemos una deuda pendiente con los grandes creadores de Málaga. Podemos y debemos dar ese espacio a esos artistas malagueños para que puedan tener ese espacio para exponer su arte", ha agregado.

Con todo, sigue quedando en el aire el futuro de las cuatro colecciones “Guerra y Paz en el arte ruso’, ‘Vanguardias en el arte ruso’, ‘Dostoievski en su bicentenario’ y ‘Maiakovski, artista y poeta’, ya que, en caso de regresar a Rusia, deberán hacerlo por carretera y barco.

200 toneladas de solidaridad

La Concejala Delegada del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Ruth Sarabia, ha informado durante su comparecencia en el Pleno extraordinario que se han enviado ya 200 toneladas de suministros al pueblo ucraniano, canalizados a través de 150 puntos de recogida que ya hay establecidos en la capital malagueña. Además, ya hay 600 personas trabajando como voluntarios, que se han incorporado a la acción de la Asociación Maydan y la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida de Málaga. Asimismo, hay más de un centenar de empresas malagueñas colaborando.

Ha agregado Sarabia que en la capital hay 265 familias malagueñas dispuestas a acoger refugiados ucranianos si las plazas públicas desplegadas se vieran desbordadas y que todos los ofrecimientos solidarios se está coordinando a través de la aplicación desarrollada por Women in Málaga Tech Park, la asociación de mujeres profesionales del PTA.

"Nuestro primer planteamiento es ampliar la red de plazas públicas", ha adelantado la concejala de Participación Ciudadana.

"Yo no estaba preparada para la guerra ni para que me llamen y me pidan sacos para muertos. Pero creo que con la ayuda de todos, podemos conseguir todo tipo de ayudas", ha reclamado Maryana Kasiv, presidenta de la Asociación Maydan, durante su intervención en el pleno.

"Málaga ha sido, otra vez, desbordada de solidaridad, como hemos visto en otros momentos", ha celebrado Antonio Paneque, al frente de la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida.

Por su parte, la vicecónsul de Ucrania en Málaga, Olga Mohylevych, ha asegurado que la guerra de Ucrania es "el epicentro de la batalla mundial por la democracia" y ha agradecido la "ola gigante" de solidaridad que están recibiendo los ucranianos por parte de la sociedad malagueña y de las administraciones públicas.