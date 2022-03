El envejecimiento de la población es ya una realidad, y un proceso que tiende a agudizarse. Invertir en compañías que deberían beneficiarse de ello puede ser una buena opción para nuestros ahorros El fondo de inversión CPR Silver Age de Amundi, es un fondo de renta variable europea que invierte en esta tendencia y ofrece un binomio rentabilidad/riesgo atractivo.

¿Por qué invertir en compañías relacionadas con el envejecimiento de la población?

El envejecimiento de la población es una de las transformaciones demográficas más importantes y potentes del siglo XXI. Cada vez más sectores se verán impulsados por el gasto de las personas mayores, ya que estos consumidores de alto poder adquisitivo, que disfrutan de más tiempo libre y renta disponible, tienen el índice de gasto que crece más rápido del conjunto de la población. Sectores como la salud, el ocio y los viajes se están beneficiando considerablemente del crecimiento de este segmento de consumidores.

¿Para qué tipo de inversor es adecuado?

Se trata de un fondo de renta variable, por lo tanto, el horizonte de inversión debe ser el largo plazo que puede ser objeto de consideración para aquellos inversores que deseen beneficiarse de una megatendencia de crecimiento estructural invirtiendo en compañías de las que se espera un crecimiento duradero de su volumen de negocios y beneficios a largo plazo.

¿Cuál es la estrategia del fondo?

CPR AM, la boutique experta en gestión temática del grupo Amundi, ha sido pionera en la temática de inversión del envejecimiento con su gama Silver Age. Desde su creación en 2009, ha sido uno de nuestros «buques insignia» y se distingue de otras soluciones disponibles gracias a un amplio conocimiento de la economía senior. Creemos que para aprovechar esta fuente de crecimiento es necesario abrir las inversiones a todos los sectores expuestos al consumo de las personas mayores, con el fin de aprovechar el crecimiento de la gran variedad de actores de la llamada «Silver Economy». Los fondos Silver Age de CPR AM invierten en todos los sectores que hemos identificado como beneficiados por el consumo de los mayores (farmacéutico, equipamiento sanitario, dependencia, administración de activos, bienestar, ocio, automoción y seguridad). Además, cabe mencionar que se trata de fondos de gestión activa y no están sujetos a un índice de referencia.

Hablamos de envejecimiento de la población pero no sólo de fármacos o sanidad

La «Silver Economy» va mucho más allá de los sectores de salud y dependencia que tradicionalmente se asocian al envejecimiento. Existe una gran diversidad en el universo «Silver Age», ya que los jubilados, según su edad, tienen diversas necesidades. A los 60 años, gozan de buena salud y son activos, gastan parte de su dinero en ocio y bienestar; y se aseguran de que su patrimonio esté bien gestionado para transmitirlo a las siguientes generaciones. A partir de cierta edad, la asistencia sanitaria y la dependencia constituyen una parte importante de su gasto, que a su vez están motivados por el deseo de comodidad y seguridad.

¿Qué perspectivas tiene a largo plazo?

Como inversión en renta variable, la temática está expuesta a las fluctuaciones de esta clase de activos. Sin embargo, a largo plazo, se espera que crezca, ya que se basa en una tendencia demográfica estructural e inevitable que se acelerará y dará forma a nuevos estilos de vida que alimentarán la «Silver Economy».