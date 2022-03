Denuncia que no se le permitió participar en la Batalla de las Flores "por ir en sillas de ruedas"

La batalla de las flores es el acto que se celebra en la recta final del Carnaval de Málaga. Una explosión de color y confeti que llena las calles de la ciudad.

Esta actividad está organizada por la Fundación del Carnaval con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga; en la que participan murgas, comparsas y cuartetos. Daniel Quiles, formaba parte de una de las agrupaciones del Carnaval de Málaga. Concretamente en la murga Médico de familia. Una batalla a la que no pudo acceder, según él "por ir en silla de ruedas".

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 6 de marzo, cuando Quiles se disponía a participar en la llamada Batalla de las Flores del Carnaval de Málaga: "Cuando me disponía a entrar con mi grupo, no me dejaron. Porque decían que una persona en silla de ruedas no podía entrar", asegura Quiles.

Ante esta situación, Daniel preguntó las razones a las que obtuvo una clara respuesta: "Son órdenes de la Fundación. No me dieron ninguna argumentación, sólo eso", recalca

Ante esto, Daniel decidió denunciar los hechos vía Twitter.

Gracias @carnavalmalaga por hacer llorar a mi familia al completo al enterarse de que no me habéis dejado participar en la batalla de las flores por ir en silla de ruedas... Mis sobrinos disfrazados esperándome... Sois basura — Daniel Q (@D_Quiles) 4 de marzo de 2022

Su denuncia se ha viralizado en las redes, hasta que el propio Ayuntamiento se ha puesto en contacto con él: "Me llamó accesibilidad del Ayuntamiento, y me dijeron que no se lo creían y que sentían la misma indignación que yo".

Además, la Fundación del Carnaval respondió a dicho tweet: "Nada más lejos de nuestra intención es crearle esos sentimientos, lamentamos lo ocurrido. Como saben, ningún año se autoriza entrar en la Batalla de Flores a nadie en silla de ruedas/movilidad reducida por propia seguridad y en prevención de cualquier eventualidad que pudiera darse".

Nada más lejos de nuestra intención es crearle esos sentimientos,lamentamos lo ocurrido. Como saben,ningún año se autoriza entrar en la Batalla de Flores a nadie en silla de ruedas/movilidad reducida por propia seguridad y en prevención de cualquier eventualidad que pudiera darse — Carnaval de Málaga (@CarnavalMLG) 5 de marzo de 2022

A pesar de que la situación de Quiles es temporal, no comprende que no se les permita a las personas con movilidad reducida acceder a tal evento: "Lo mío es temporal, pero lo de otra persona que se para toda la vida, ¿Qué pasa? ¿no podrá participar? Es ilógico", afirma con resignación.

Quiles asegura sentirse "indignado": "Me echaron de malas maneras, fue una humillación. No lo entiendo, dentro del circuito había personas con carros de bebés", reclama.

Daniel además apunta que si "Málaga tiene el título de ciudad accesible, no entiendo que sucedan estas cosas".

La respuesta de la Fundación de Carnaval

"Quiero dejar claro que este protocolo solo se establece en la Batalla de las Flores, pero en el resto de la cabalgata se permite el acceso a personas con movilidad reducida", asegura Carlos Torres, vicepresidente de la Fundación del Carnaval.

Torres subraya que se trata de las normas de la Fundación, una normativa establecida por seguridad de los participantes: "Este circuito se desarrolla en la Calle Larios, es circuito vallado con salidas muy estrechas. Tuvimos un problema en sillas de rueda, que le dio un ataque de ansiedad", apuntan.

Desde la Fundación, señalan que "es peligroso" y que por seguridad "piden que ninguna persona con persona con movilidad reducida y niños entren. Por ejemplo, yo casi me atraganto con un papelito", cuenta Torres.

La Fundación "considera que no se ha discriminado a nadie". Respecto a la normativa, Torres incide que "vamos a trabajar en ello. No trabajamos para echar a nadie ni faltar le el respeto a nadie", asegura.

"Entiendo que esté molesto, pero es nuestra responsabilidad velar por la seguridad de los participantes", dice el vicepresidente. Algo que no convence a Daniel: "Lo peor que llevo es que estuviese toda mi familia esperando que saliese. Y al ver la situación se pusieron a llorar", recuerda.

Daniel Quiles aún se encuentra a la espera de una respuesta, mientras no sabe si tomar acciones legales o no.