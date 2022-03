Si hay una actividad en la que las mujeres notan la desigualdad esa es la deportiva. Eva González es una malagueña que ya juega en Primera División de Fútbol Sala tras muchos años de esfuerzo no siempre visibilizado.

¿Qué es lo que ha querido transmitir en su ponencia en el marco de la VIII edición de eWoman?

He contado mi experiencia. Me he dirigido a otras chicas que en estos momentos estén dudando en introducirse en un mundo que está estereotipado para hombres y las he animado a que se dejen llevar por aquello que les hace disfrutar y he intentado transmitir que es posible llegar alto siendo mujer en un deporte mayoritariamente masculino.

A medida que ha ido avanzando en su carrera deportiva, ¿ha ido notando más dificultades por el hecho de ser mujer?

Ahora que me dedico profesionalmente a ello puedo decir que un hombre en mi situación se gana la vida de forma muy cómoda con dinero para el resto de su vida. Nosotras tenemos que tener siempre un Plan A, porque nuestro Plan B es el deporte. Ahora mismo no podemos ganarnos la vida ni dedicarnos plenamente al deporte.

«Puede existir o no el talento, pero la actitud es lo que hace que lleguen o no ciertas oportunidades. El trabajo es lo único que me podrá ayudar», es una frase suya ¿Piensa lo mismo?

Yo digo una frase parecida: «El esfuerzo supera el talento cuando el talento no se esfuerza». Todo es cuestión de actitud. Si una persona tiene disciplina, se esfuerza, tiene compromiso y quiere realmente llegar a donde se proponga, se puede conseguir, sin duda.

¿Cree que se da la suficiente visibilidad al deporte femenino o hace falta más trabajo aún en este sentido?

Los medios de comunicación deben dar la oportunidad de consumir deporte femenino, y la sociedad tiene que querer verlo porque hasta ahora se han dado algunas oportunidades para hacerlo y no se ha visto. La sociedad tiene que poner su granito de arena y sentarse e intentar interesarse por deportes como el fútbol sala. Hay que darle a los deportes la oportunidad de que nos sorprendan.

¿Qué hay que cambiar a corto plazo para cambiar la situación del deporte femenino y de las deportistas?

Que se nos valore porque hacemos el mismo esfuerzo, si no más, que los hombres para llegar a vivir de nuestro deporte y que se eliminen todas las trabas, que no son pocas, que nos encontramos en el camino.