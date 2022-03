Nuria Iglesias lleva vinculada toda su vida profesional a una multinacional, Accenture, en la que la mujer está incorporada profesionalmente de pleno derecho. A pesar de ello, Iglesias denuncia la escasez de mujeres en su sector.

¿Cuáles son los puntos fundamentales de la ponencia que ha expuesto en eWoman?

Afortunadamente hay empresas que no te ponen ningún tipo de freno por el hecho de ser mujer y el Centro Avanzado de Tecnología de Accenture es una de ellas. Tenemos el objetivo del 50% de Gender (número de trabajadores masculinos y femeninos) y del 30% de mujeres en puestos directivos y equipos ejecutivos. Tengo que decir que en mi carrera profesional yo no he vivido esa brecha pero también es cierto que en otros sitios sí es necesario trabajar para superar este problema.

La ciencia y tecnología no tienen género pero…

Ni deben tenerlo. pero nos hacen falta chicas, nos falta diversidad de todo tipo. Mi equipo de trabajo normalmente tiene un 75% de mujeres pero esto no es lo habitual. Hay que buscar nuevas formas de pensamiento.

La mejor innovación es poner a la mujer en su verdadero sitio dentro del sistema productivo español, ¿no es así? Usted es una referente en emprendimiento innovador.

La mejor innovación es poner a quien tiene la confianza y la aptitud para llevarla a cabo. Yo empecé en tareas de innovación con un equipo de mujeres. Ahora mismo estamos tocando temas de realidad virtual y cuando hemos ido a buscar talento no hemos hemos encontrado chicas.

¿Por qué nos sigue costando ver a la mujer en puestos de alta dirección en las empresas?

Hay que trabajar mucho en la cultura de las empresas para dar los pasos adecuados para cambiar la tendencia actual, y no sólo la cultura de la empresa, también la formación en los colegios porque allí todavía los niños siguen jugando al fútbol y las niñas con las muñecas. Mientras no se cambie esta actitud el mundo no cambiará. La empresas estamos trabajando mucho con la Universidad, en nuestro caso la de Málaga, vamos a los colegios, etc. pero se hace necesario el currículum de formación.

La paridad ¿para cuándo?

En el Centro Avanzado de Tecnología de Accenture, en 2025. Para nosotros es un tema muy importante en el que llevamos trabajando ya mucho tiempo. En general todavía nos queda mucho camino. Hay que seguir involucrando a muchos actores implicados y hay que seguir sembrando para, en un tiempo futuro, ir recogiendo.

¿Qué hay que trabajar a corto plazo para cambiar la situación actual en el sector tecnológico?

Hay que seguir incidiendo en el terreno de la formación, incluso actuar en los años de Infantil. Todos los niños tienen que saber programar independientemente de a lo que se vayan a dedicar en el futuro. Hay que inculcar desde ya esa mentalidad tecnológica porque de momento los resultados son muy deficientes. Hay que incidir en las etapas más tempranas de la educación para afrontar este asunto.