El grupo municipal de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga) ha exigido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento que "ponga en marcha un plan de inversiones para la barriada de El Palo y determinadas zonas del distrito Este", y ha instado a que el concejal de dicha zona, Carlos Conde, convoque "a todos los entes vecinales y garantizarles un plazo concreto de ejecución para cada una de ellas".

El concejal portavoz adjunto de UPporMálaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado que "durante años se han abandonado muchas de las inversiones necesarias para el barrio de El Palo, como el paseo marítimo, un espacio neurálgico para la zona; también sigue pendiente de construcción la piscina municipal, a pesar de que se aprobó por parte del pleno, no se ha avanzado nada al respecto".

Asimismo, ha considerado "urgente elaborar un plan de movilidad sostenible, no puede ser que un distrito clave de la ciudad no tenga carriles bici y no sea posible su conectividad ciclista".

"Demandamos un plan de inversiones para la zona de Las Cuevas, que garantice una correcta accesibilidad y permita la eliminación del cableado aéreo. También es fundamental que el equipo de gobierno se comprometa a no construir la gasolinera en la barriada de La Pelusa, ya que amenaza con atentar contra la salud, el medioambiente y la tranquilidad de los vecinos", ha enumerado Sguiglia.

La concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos, por su parte, ha criticado que "una vez más el alcalde y el equipo de gobierno del PP y Cs dan la espalda a los vecinos e incumplan los compromisos adquiridos, incluso cuando tienen un rotundo consenso como la piscina de El Palo, que es un proyecto promovido por la asociación de vecinos y que obtuvo el respaldo unánime cuando lo trasladamos al Pleno".