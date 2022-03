El sector profesional del transporte en Málaga sufre una situación límite debido al tremendo encarecimiento del gasoil, que ya venía subiendo de forma significativa en los últimos meses y que, tras la invasión rusa de Ucrania, se ha disparado aún más, moviéndose ya en niveles cercanos a los dos euros por litro (un 40% mas que hace un año) y sumando cada día nuevos incrementos. Por ejemplo, llenar el depósito de 1.000 litros, con el que un vehículo articulado de carga general podría recorrer 2.860 kilómetros, supone ahora 299 euros más que hace 13 días, mientras que para una flota de cuatro vehículos (la media nacional por empresa), la escalada se traduce en 1.196 euros más de coste, según las estimaciones de algunas patronales.

La secretaria general de la Federación Empresarial del Transporte de Málaga (Fetrama), Susana Rojas, asegura a este periódico que la escalada del gasoil es «inasumible» para el sector, con un riesgo real de que en los próximos meses puedan desaparecer empresas si la situación no se corrige. «La situación es extremadamente complicada. No puede ser que el carburante, que supone el 30% de los costos de nuestras empresas, suba diez céntimos cada día. Así es imposible, no hay manera de soportarlo. Estamos ya trabajando muchas veces a pérdidas», comenta.

Fetrama, que agrupa a 450 empresas malagueñas de transporte de mercancías por carretera que reúnen una flota conjunta de más de 5.000 vehículos, recuerda que el sector ha conseguido recientemente que el Gobierno publique un decreto donde los transportistas puedan repercutir en las facturas a sus clientes cargadores el costo de la subida del carburante. Sin embargo, esta recarga sólo puede hacerse en la mayoría de los casos de forma trimestral, y con el añadido de que estos clientes también están al límite, tras dos duros años de pandemia a los que se suma, ahora, el impacto en la economía de la guerra en Ucrania. «Las empresas de transporte están ya pidiendo a sus cargadores estos incrementos, pero es que ellos están igual o peor, porque también han subido todas las materias primas», señala.

La representante de Fetrama recuerda que unas 250 empresas transportistas de Málaga las constituyen autónomos con dos o tres camiones, mientras que el resto son pequeñas firmas floristas, además de alguna compañía de gran tamaño. Rojas afirma que para muchos, la tentación es parar la actividad para no seguir incurriendo en pérdidas, aunque afirma que la mayoría no puede permitirse esa opción. «Lo de dejar los coches parados podría llegar a producirse en algunos casos, pero el que tiene una flota más nueva normalmente trabaja con renting, y tiene que pagar todos los meses la letra de los camiones. No puede permitirse el lujo de dejar de trabajar. El que tiene el camión ya pagado es que el que tendría esa posibilidad», explica.

En cuanto a los paros que ha convocado a partir de hoy, lunes 14, la denominada Plataforma en Defensa del Sector del Transporte Nacional e Internacional de Mercancías, Fetrama aclara que las grandes asociaciones empresariales no los secundan por considerar que, ahora mismo, «no es una solución eficaz». Estos paros no son una convocatoria de huelga de trabajadores, sino un llamamiento a autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar. En Fetrama consideran que la convocatoria tendrá «cierto impacto», ya que «hay muchos autónomos enfadados, porque lo están pasando mal», pero no apoyan la medida de parar.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), donde se agrupan las patronales del sector, sí ha reclamado, no obstante, una reunión «urgente» al presidente del Gobierno de España «para la adopción de medidas extraordinarias que eviten la ruina del transporte por carretera y el colapso de la economía».

Las organizaciones que integran el CNTC añaden que es momento de hacer efectivas las medidas del Decreto-Ley 3/2022 aprobado el 1 de marzo para equilibrar las relaciones de los transportistas con sus clientes.

Pero ahora mismo, más allá de impulsar el conocimiento y la aplicación de los mecanismos de revisión del precio del transporte, en función de la variación del precio del combustible que esa norma incorpora, es preciso adoptar medidas extraordinarias y urgentes para una situación nunca vivida hasta la fecha», comentan.

Autobuses de pasajeros

En cuanto al ámbito de pasajeros, el presidente de la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), Antonio Vázquez Olmedo, propietario de la popular firma de autobuses que lleva su apellido, se muestra apesadumbrado ante la situación límite del sector, ya de por sí muy tocado por los dos años de pandemia que golpearon duramente la actividad. Estas empresas de transporte de viajeros (más de 140 en Málaga, con una flota de unos 1.800 autocares) tienen, por un lado, contratos con las administraciones para transporte escolar o municipal y, por otro, clientes privados a los que prestan servicios para excursiones, eventos o recorridos turísticos.

«Tenemos unos problemas tremendos. Los contratos que tenemos firmados con la administración son de tarifa fija, no nos permiten repercutir la subida de los combustibles, porque nadie esperaba tampoco algo así. En cuanto a los clientes privados, en cuanto les decimos cuánto pueden subir los precios del servicio, se llevan las manos a la cabeza», comenta a este periódico.

Un autobús de pasajeros tiene un depósito de entre 800 y 1.000 litros y consume 35 litros por cada 100 kilómetros. La subida del gasoil ha propiciado así que el gasto en carburante haya pasado a ser el principal coste de las empresas, superando incluso al de personal.

«Hablamos de un sobrecoste tremendo. Sinceramente, estamos desesperados. Es un momento en el que resulta casi más rentable dejar el autobús parado en la cochera que salir a trabajar», asegura. Además del gasoil, el incremento de precios también ha llegado a otro componente menos conocido como la urea, un fluido que se usa para la reducción de gases nocivos a la atmósfera y que ha pasado en poco tiempo de 0,28 a 1,15 euros.

Vázquez Olmedo recuerda que la mayoría de empresas malagueñas del sector, que emplean a unos 3.500 trabajadores, son pequeñas firmas familiares y aseguran que son ya muchas las que se están planteando vender el negocio, cerrar o, simplemente, permanecer con su flota de vehículos inactivos para no incurrir en más gastos mientras dura esta terrible situación. Las gomas, los recambios y el propio mantenimiento de los vehículos también están subiendo, lo que ahonda aún más la incertidumbre.

Los taxis, en tensa espera

El taxi es otro de los sectores damnificados. El presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), Miguel Ángel Martín, afirma que, con el litro de diésel a dos euros, la coyuntura es también «insostenible» para este gremio.

«También nosotros vamos a vernos trabajando a pérdidas», lamenta el responsable de Aumat, que reúne a casi 1.000 de los 1.400 autónomos del taxi que hay en Málaga. Los taxistas, de momento, no van a realizar ningún paro, aunque no descartan hacerlo próximamente si el Gobierno no les ofrece soluciones.

Antaxi, la asociación en la que se integra Aumat, ha reclamado «ayudas urgentes» el Ejecutivo y ha pedido una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez. Los taxistas recuerdan que, además del 40% que ha subido el gasoil y la gasolina, el gas licuado que usan los vehículos (GLP y GNC) también ha subido más de un 100%.