Línea 19 de la EMT: peligro para el peatón

«Cae la noche, aquí somos casi todas mujeres y esto es superinseguro. Si aparcas detrás ya lo es, así que imagínate si tienes que ir a la parada del autobús que está más lejos». Quien habla, arropada por sus compañeras, es Laura, que recibe unos cursos de formación en hostelería en el Polígono Industrial Trevénez y que cuando termina por la tarde, a veces pasa el mal trago de usar la línea 19 de la EMT.

«Para ir para allá tienes que cruzar la carretera, sin luces y sin pasos de cebra. Te pueden atropellar», lamenta Tamara, una compañera.

Como Laura y Tamara, muchos malagueños que acuden al Polígono Industrial Trevénez se juegan la vida por usar el autobús municipal. La causa: la línea 19, la más próxima a Trevénez, no tiene ninguna parada dentro de este concurrido polígono sino que deja a los usuarios en mitad de la nada, en la carretera autonómica A-7054 de Pizarra, en un descampado sin iluminación, aceras ni paso de peatones.

Tampoco están muy bien situadas las paradas más próximas, pues la anterior en dirección a Málaga se encuentra bajo el puente de la A-7, en tierra de nadie y la posterior, la del Cortijo Jurado, detrás de un quitamiedos, así que el peatón que busque la seguridad de la parada deberá saltar el quitamiedos de nuevo si quiere subir al autobús.

«Por la noche, la gente lo que hace es que, cuando me acerco con el autobús, enciende la luz de los móviles y así los veo», cuenta un conductor de la línea, que lamenta que después de ocho años, no haya habido mejoras.

María, una trabajadora del polígono que no cuenta con coche, utiliza la línea a diario. «Hay un chico con patinete eléctrico que cuando sale de trabajar lo usa para llegar a la línea 25 de Campanillas pero a mí no me da tiempo», detalla. Como explica, la situación empeora bastante cuando llueve: «Con una lluvia medio fuerte la carretera se pierde, se inunda y no podemos pasar porque los dos laterales están anegados. Un conductor me ha comentado -y ya se lo he escuchado a otros- que hasta que no pase algo grave aquí no van a hacer nada».

María también llama la atención sobre el tiempo de espera en la parada, con frío en invierno y calor en verano y una frecuencia de paso que a veces supera los 40 minutos.

También ha sido una testigo del peligro Milagros Ronda, presidenta vecinal de Huerta La Palma, que como ya contó en este diario el año pasado, tuvo que acompañar a algunos discapacitados a la parada a diario durante semanas. «Imagínate un niño con los cascos puestos , pasando por la curva y el camión casi rozándole», describe.

Para comprobar el riesgo físico que corren, La Opinión acompañó a la parada a María, Milagros Ronda y a José Luis Martín, presidente de Ruedas Redondas y consejero de la EMT por Adelante Málaga.

Nada más concluir el polígono terminan las aceras y los peatones optan por ‘guardar el equilibrio’ en un estrecho sendero entre el quitamiedos y un canalón de aguas pluviales. La otra opción, empleada por algunos usuarios, es caminar por el arcén en un tramo en el que, pese a las limitaciones de velocidad, los coches pasan zumbando.

«Siento miedo, a veces pánico»

Como explica María, cada vez que se dirige a la parada «la verdad es que siento miedo, incertidumbre, a veces pánico porque estás en mitad del campo sin nada de luz».

Una vez superado este tramo, donde a veces se han encontrado con alguna rata muerta entre los matojos, hay que cruzar la carretera ‘a pelo’ para llegar a la parada. Como explica María, alguna vez la Guardia Civil ha multado a una usuaria por hacerlo, pero es la única forma de llegar al bus. Y enfrente de la parada, en ocasiones, arrecia el molesto polvo de vidrio de una fábrica de reciclaje.

Para José Luis Martín, que nunca antes había experimentado lo arriesgado del trayecto, la solución no es mejorar la parada con marquesinas «sino que metan autobuses por el polígono y ya hemos hecho propuestas en ese sentido».

De la misma opinión es José Antonio Rivas, que tiene un centro de formación en Trevénez desde 2001. «La situación es horrible, con lo fácil que sería poner una sola parada en la calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda. Así, el paso natural para todo el polígono sería este», recalca.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Movilidad, José del Río, respondió que lo que está previsto es «un proyecto para mejorar las paradas», a la espera de la autorización de la Junta de Andalucía, de la que depende la carretera.

Con respecto a la falta de luces y de pasos de cebra señaló que el Ayuntamiento «pedirá permiso a la Junta si hay que pedirlo». José del Río descartó que la línea 19 entre en el polígono Trevénez «porque cambiaría totalmente la cadencia de horarios, aumentas el recorrido y la gente lo que quiere es subir y bajar del autobús lo antes posible».