A la hora de buscarle una explicación al efecto dominó de la crisis y la guerra de Ucrania en los precios, el PP de Málaga aseguró el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está más centrado en buscar excusas que en frenar la inflación". Así lo sostuvo la diputada nacional por la provincia de Málaga Carolina España, quien instó al Gobierno central a “bajar el IRPF como medida para equilibrar la pérdida de poder adquisitivo ante la incesante escalada de precios”.

A juicio de la diputada malagueña, todas las medidas que no vayan en esta dirección "suponen un nuevo alza encubierto que empeora aún más la situación de las familias y clases medias”.

"El Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados reclamando este ajuste porque no se puede recaudar más a costa de empobrecer a los ciudadanos; Sánchez no ha adoptado ninguna medida correctiva desde que es presidente, pese a que la inflación ha subido un 12,3% en este periodo y es ya el más alto de los últimos 36 años”, añadió Carolina España.

En opinión de la parlamentaria que representa a la provincia en la madrileña Carrera de San Jerónimo, “la propuesta del PP pretende evitar el incremento de la recaudación tributaria a través de dicho impuesto y no al crecimiento real de la economía”.

“Desde la reducción de tipos impositivos que llevó a cabo el Gobierno del PP en 2014 no se ha hecho nada, pese al SOS que nos lanzan desde hace meses familias, pymes, autónomos y sectores claves para nuestra economía, que no pueden hacer frente a la subida de la luz, el gas, la gasolina y la cesta de la compra”, incidió.

Carolina España denunció que “el Ejecutivo cuadra sus cuentas a costa del empobrecimiento de las familias y clases medias, algo censurable y que, desde nuestro punto de vista, deberíamos paliar mediante el ajuste del IRPF a la inflación”.

“La elevada inflación, que ha alcanzado el 7,4% en febrero, permite a Sánchez compensar el menor crecimiento económico, esta es unas de las razones por las que el Ejecutivo está obcecado en no modificar sus previsiones económicas”, añadió.

En este punto, Carolina España insistió en que la ministra de Economía, Nadia Calviño, "se limitó a quitar peso a un problema que no es menor y que hace que familias y empresas lleguen peor a final de mes, al afirmar el pasado mes de noviembre que la inflación era un fenómeno transitorio, cuando nos situamos en los niveles más altos desde diciembre de 1986, según los datos del INE de febrero”.

"El hecho de que Sánchez la semana pasada culpara directamente a Putin de la inflación registrada en el año 2021, pese a que la invasión de Rusia a Ucrania no se produjo hasta finales de febrero, demuestra que desde el Gobierno están más centrados en buscar excusas y echar balones fuera que en poner solución a este problema”, concluyó la diputada malagueña.