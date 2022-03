El concejal del Distrito Málaga Este, Carlos Conde, y la presidenta de la Asociación de Vecinos El Palo, Mercedes Pírez, han presentado la Carrera Popular El Palo, que alcanza este año su 42 edición y que tendrá lugar el domingo 3 de abril, organizada por la Junta Municipal del Distrito Málaga Este a iniciativa de la Asociación de Vecinos El Palo y con la colaboración del Área de Deportes en la dirección técnica, además de la prestada por diversas entidades y empresas malagueñas.

Una de las carreras más populares de la ciudad y que destaca por una especial singularidad, ya que los participantes completarán la prueba en un recorrido que discurre por el litoral Este malagueño. Como cada año, el evento tendrá una primera carrera con un recorrido de dos kilómetros que comenzará a las 10:30 horas, en la que podrán participar atletas benjamines y alevines y que transcurrirá por la Plaza del Niño de las Moras, Avda. Salvador Allende, Plaza Carmencita La Comadrona, calle Playa El Chanquete, calle Banda del Mar, Plaza del Padre Ciganda y calle Quitapenas. Posteriormente tendrá lugar la segunda prueba, sobre un recorrido de cinco kilómetros, abierta a infantiles, juveniles y seniors, con salida en la Plaza del Niño de las Moras, para continuar por la Avda. Salvador Allende, Plaza Carmencita La Comadrona, Puerto Deportivo El Candado (zona norte), Paseo de los Canadienses (carril bici), parte alta del Paseo de los Canadienses, Playa Fábrica de Cemento (punto de retorno), Playa del Peñón del Cuervo, Paseo de los Canadienses (zona sur), Playa El Candado, Puerto Deportivo El Candado, calle Playa El Chanquete, calle Banda del Mar, Plaza del Padre Ciganda y acabar en la calle Quitapenas.

Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías tanto en femenina como en masculina recibirán un trofeo. Además, se distinguirá con un premio al corredor más veterano que finalice la prueba.

Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Junta Municipal de Distrito Málaga Este y con el ánimo de aumentar la participación y de fomentar la práctica deportiva en general y del atletismo en particular entre los más pequeños y jóvenes, tiene previsto premiar con una placa y material deportivo (balones de diferentes disciplinas deportivas) en cada una de las dos carreras a los centros escolares cuyos participantes inscritos finalicen la prueba y pasen por meta.

Inscripciones y dorsales

La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 25 de marzo, de forma online a través de la página web de la Federación Andaluza, si bien se solicita la colaboración de un kilo de alimentos no perecederos destinados al comedor social de El Palo que gestiona Amfremar (Asociación de amigos malagueños de familias de rehabilitados y marginados). No podrá participar nadie que no esté inscrito previamente.

La organización facilitará los dorsales cuya recogida se realizará del 29 de marzo al 1 de abril en la Academia Montes, sita en c/ Miguel Moya, 16 2ª Planta, de 16:00 a 19:00 horas (junto al Mercado Municipal de El Palo). Teléfono: 952 29 58 48.

La entrega de trofeos se realizará el viernes 8 de abril a las 18:00 horas en el Centro de Servicios Sociales Distrito Este sito en calle Dánvila y Collado, s/n.