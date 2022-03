Los comercios de Puerta Nueva agonizan por las obras de Carretería

La remodelación de la mítica escalinata de la Tribuna de los Pobres está siendo un problema para los comercios de la zona. La demora de las obras tiene en vilo a los comerciantes de calle Puerta Nueva y Compañía, ya que el corte de ciertos tramos supone pérdidas económicas para estos.

Actualmente, las obras han cortado el paso hacia la calle Puerta Nueva, la principal entrada hacia el centro. Esto supone que los comercios ubicados agonicen, ya que los clientes han dejado de pasar por aquí.

El principal problema que las comerciantes denuncian, es la tardanza de las obras y la falta de personal: "Estamos ya desesperados, es que no trabajan en cinco días. Meted a más gente", dice Maricarmen Bernal, propietaria de Nazareno de Málaga. "A lo que respondieron que no cabían más, ¿Caben los tornos y vosotros no?", afirma de manera irónica Mariluz González, propietaria de Pleximar.

La remodelación de la escalinata supone una huida masiva de los clientes a calle Cisneros, lo que deja consecuencias nefastas en las calle Compañía: "Esto no avanza y está muerto", afirma Patricia Fiestas, encargada de la farmacia Puerta Nueva.

Tribuna de los Pobres supone un enclave estratégico para los comercios, ya que "vivimos de la gente que pasa por aquí, si nos cortas el paso, nos ahogamos", sentencia Eugenia Sánchez, de Tantarán Moda.

"Por mucho que luches, por mucho que muevas tus redes sociales, si el cliente no pasa, pierdes", subraya Sánchez.

Una barrera que se traduce en enormes pérdidas económicas, que ya alcanzan más del 50 por ciento: "Que los malagueños de a pie no te conozcan te duele en el bolsillo, somos tiendas de paso y si pasas por otros lados, no vas a volver aquí a comprar", aseguran.

A esto se le suma los continuos cortes en las calles: "El último fue por el rodaje de la Chica de Nieve. Cierran calles sin avisar, que nos avisen y así no abrimos", reclaman.

Desde la Asociación de comerciantes de Málaga, la solución que se les da es la de publicitar sus negocios en las calles: "No creemos que sirva para nada. Esto es desesperante. Nos tienen abandonados, pretenden que nos vayamos del centro y convertirlo en las vegas", dice González.

Además, las tiendas reclaman "el nulo interés" por parte del Ayuntamiento: "Ni está ni se les espera, llamamos ya desesperados a la oposición y resulta que vendrán el lunes", declaran.

Otra de las quejas es "la falta de interés" que tienen sus quejas entre las instituciones, ya que según los comerciantes "protestamos y no se nos hacen caso": "Parece ser que la Agrupación de Cofradías se quejo, para que en Semana Santa tuvieran todo listo y se le ha hecho caso", dicen.

Una situación que provocará "más retrasos": "Se tapa de manera provisional y se vuelve a levantar, así solo se retrasa la obra".

A esto se le suma otra problemática, la delincuencia. Una práctica que los comercios han notado que va en aumento: "Al estar más descuidada la calle, esto es Sodoma y Gomorra. Por las noches cerramos pronto porque nos da miedo. A mí ya me robaron en la farmacia", recalcan

Los comerciantes piden soluciones para dicha solución, de lo contrario contemplan cómo seguir levantando la persiana cada día.