La Fundación el Pimpi y la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada se han unido para impulsar una ayuda directa a al gran número de personas que permanecen en territorio ucraniano.

Luis Merino Bayona, presidente de la Fundación El Pimpi, y Javier Menéndez Ros, director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, explicaron ayer los motivos de esta unión y firmaron un convenio en el que ambas se comprometen a apoyar a esta población conjuntamente.

Menéndez explicó que la población de Ucrania está viviendo un éxodo masivo, pero hay muchas personas que no pueden o no quieren salir. «Están los que quieren luchar por su país, los que no pueden porque no tienen medios, están enfermos, o son muy mayores, o porque han decidido quedarse con su pueblo, como son los sacerdotes y religiosas que a través de ACN ayudan de una forma concreta en pueblos, barrios y grandes ciudades desde hace más de 40 años», dijo.

La prioridad de ACN es garantizar que los miles de sacerdotes y religiosas que hoy viven en Ucrania cuenten con los medios imprescindibles para permanecer junto a su gente, en las parroquias, en las casas de acogida de niños, madres y ancianos, y con los refugiados.

La Fundación El Pimpi, según comentó Merino, ha analizado toda la situación y las diferentes y diversas ayudas que se están realizando con el país ucraniano y argumentó la colaboración a través de ACN. «Estamos dispuestos a acoger a la gente en las iglesias, a proporcionarles comida y agua. Hemos organizado cursos de primeros auxilios para sacerdotes, religiosos y laicos para atender a los heridos en caso de necesidad», explicó.

Por su parte, Jose Luis Ramos, cónsul honorífico de Rumanía, anunció que la Fundación El Pimpi también será instrumento canalizador de las ayudas, en la plataforma ‘Málaga con Ucrania’, proyecto que comenzó con la acción que realizó hace unas semanas el empresario Vicente Ifergan, trayendo el primer autobús de refugiados de Ucrania a Málaga.