Unicaja Banco ha detallado las causas de las recientes renuncias de tres de sus consejeros independientes a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre las que precisa que una consejera dimitió por un acuerdo que "alejaba" a la entidad "de las prácticas de buen gobierno" de una sociedad cotizada.

Así se ha indicado en una comunicación de información relevante efectuada este jueves por Unicaja Banco a la CNMV, en la que se explican los motivos de las renuncias, entre otros de la hasta hace poco consejera Ana Bolado y exdirectiva del Grupo Santander.

Unicaja ha informado de que la marcha de Bolado se produjo, teniendo en cuenta que era presidenta de la Comisión de Nombramientos, en el contexto de una decisión del consejo de administración -sobre la que ella votó en contra- respecto a la reducción del número de consejeros independientes.

Votó negativamente por considerar que "alejaba al banco de las prácticas de buen gobierno que los inversores y reguladores tienen derecho a esperar de una sociedad cotizada, y especialmente, de un banco".

El último consejero en dimitir en Unicaja y exdirector financiero de BBVA, Manuel González Cid, renunció "por estar disconforme con el desarrollo de la gobernanza del banco".

Las aclaraciones de Unicaja se conocen días después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asegurase que el Banco Central Europeo y el Banco de España están "muy preocupados por la deriva en la gobernanza" de Unicaja Banco, quinta entidad financiera de España.

Dijo que analizaban las medidas más eficaces "para encarrilar una situación que, evidentemente, es preocupante" por la importancia de la entidad.

Estas dimisiones llegan en un contexto de temor expresado desde algunos ámbitos sobre una alteración del reparto de poder interno pactado en Unicaja Banco tras absorber a Liberbank, proceso que resultó con mayoría de la antigua Unicaja.

Unicaja Banco ha indicado ahora que tanto el expresidente de la CNMV Manuel Conthe como Ana Bolado tuvieron como motivo común de renuncia como consejeros de la entidad la referida decisión de reducir el número de consejeros independientes.

En la información complementaria aportada, Unicaja ha indicado que las bajas de los tres consejeros se han producido por dimisión del afectado y, en ningún caso, como consecuencia de un cese decidido o propuesto por la sociedad.

Ha añadido que en el caso de Conthe y Bolado el mandato de ambos caducaba el 27 de abril, al igual que el de otros cinco consejeros, y que en este contexto de renovación parcial del consejo de administración la entidad tenía propuestas de reelección de cuatro consejeros dominicales y de nombrar a un nuevo dominical.

El consejo acordó la no renovación de uno de los consejeros independientes cuyo mandato correspondería renovar, decisión que se adoptó por mayoría (once votos a favor, dos en contra y dos abstenciones), sin decidir en ese momento el consejero que no sería propuesto para su reelección.

Así el número de consejeros independientes quedaría fijado con carácter temporal en un tercio del consejo, lo que -según Unicaja- cumple con la recomendación del código de buen gobierno de sociedades cotizadas teniendo en cuenta su composición accionarial.