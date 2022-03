Después de cuatro años desde su última publicación (Vigilia III), Monteavaro vuelve con nuevo disco bajo el brazo: "Nuevas Dependencias". Un LP que resalta por su madurez y consistencia, y del que ya conocíamos tres singles.

Primero llegó 'Nuevas Dependencias', un tema que desvelaba el nuevo camino sonoro de la banda y ponía nombre al disco. Después nos sorprendieron con la romántica 'Seremos Uno', para más tarde robarnos el corazón con 'Amor, 1983', un tema que suponía un viaje emocional a un pasado en el que las relaciones eran mucho más fáciles, sinceras y reales.

Iniciarán su gira en Málaga, el próximo sábado 19 de marzo, en la Theatro Club.

Sergio, vocalista del grupo, y Kun, bajista, nos han concedido una entrevista a horas del inicio de su gira en Alnatural Studio.

¿Cómo empezó Monteavaro?

Sergio: Es una larga historia. La formación empezó en 2013 aproximadamente. Había pasado unos meses en Londres, tocando covers en el Open Mice, y llegué a casa, y empezaron a animarme a hacer mi propia música. Empecé entonces a hacer mis primeros pinitos y una maqueta, pero se quedó un poco ahí. Al poco tiempo, después de salir de fiesta, conocí a un chaval que se convertiría en el guitarrista del grupo. Había organizado un bolo en Costello, y en un principio iba a ir solo pero se animó. En febrero de 2014, estrenamos. Coincidimos en influencias como los Libertings que nos unía a los dos, los Strokes, Arctic Monkeys… y después del concierto empezamos a hablar de hacer una banda. El chico de sonido de Costello era baterista y se unió también. Al mes, montamos otro bolo y otro técnico de sonido que era bajista se unió, así que al final acabamos los 4 formando un grupo. Al final ha habido movimientos en el grupo a lo largo de los años porque era muy complicado estar en un grupo que no generaba. Kun entró justo en 2017 cuando estábamos grabando nuestro tercer disco.

¿Cuál diríais que ha sido vuestra mayor influencia musicalmente hablando?

S: Las que más se notan son las mías porque soy el que trae los borradores de las canciones. Son variopintas pero últimamente sí que estoy centrado más en Andy Shauf, Kevin Morby, Wilco o The National, sin embargo luego cada uno trae su propia influencia.

Kun: Todos traemos la influencia de casa y luego cada uno las enchufa como puede en su instrumento. A mí me gusta mucho Red Hot Chili Peppers, últimamente Fernando Lamadrid, que es una de los mejores bajistas que hay ahora en España y que me ha dado clases, y voy fusionando cosillas con la esencia primordial que es la que trae Sergio. Agrupamos todas las influencias bajo el paraguas de Sergio que es el principal.

Para la gente que no os conoce todavía, y que puede conoceros ahora, ¿quién o qué diríais que es Monteavaro?

S: Guau, es complicado.

K: Yo diría que disfrutable.

S: Sí, gustoso.

K: Es posible que haya gente que escuche Monteavaro en redes, pero si va a un directo le va a gustar mucho más. El porcentaje de gente que va y sale contento es muy alto. Como nuestro repertorio también es muy amplio, hasta que encuentres tu tema, tardas.

S: Eso creo que es algo que nos define bastante bien porque disco a disco evolucionamos mucho y cuando tú vas a un concierto las canciones son muy heterogéneas y encuentras canciones más tranquilas, de rock más progresivo, rock alternativo de los años 2000, a piano, a viento... Lo bonito de este proyecto es que no nos casamos con ningún estilo musical pero luego tiene todo sentido y su propia marca de la casa que en directo se aprecia.

El sencillo de vuestro último álbum, que también le da su nombre, salió en 2020, pero el disco se ha pospuesto hasta este año. ¿Cómo ha sido para vosotros la grabación del disco en plena pandemia?

S: El contexto es muy curioso y es que en 2019 yo tuve que desplazarme a Málaga. El grupo para temporalmente y empiezo a idear un nuevo contexto de disco. Entonces, para meter un poco de presión dijimos, “vamos a cerrar unas semanas de grabación”. Me puse esa semana a machete a hacer canciones y luego las puse en común. Así que empezamos a tener ganas de grabar de nuevo y grabamos una serie de canciones. En otros discos teníamos el concepto claro, pero en este no y volvimos a grabar en 2020, para darle sentido. Decidimos plantarnos en 2021 y crear el proyecto de Nuevas Dependencias, pero con la pandemia el hacer directos se complicó. Cómo no íbamos a poder defenderlo, decidimos retrasarlo. Ahora lo hemos podido sacar y las salas están dando el 100% así que hemos podido preparar más los directos. Hemos visto que ahora era el momento idóneo para sacarlo.

El disco se estrenó oficialmente el 22 del 02 del 2022. ¿Por qué esta fecha? ¿Es intencionada?

S: Está super a propósito. Intentamos que todos los discos salgan el día 22. Pillaba mal porque salía un martes y era extraño, pero yo tengo algo extraño con el 22. Ese número me ha perseguido tanto y de manera tan bestial que dices “aquí tiene que haber una broma macabra o algo”. Cada vez que miro el móvil siempre hay un 22, cada vez que nos mandan a un hotel hay un 22…curiosidades de la vida. Aunque no ha empezado bien 2022, tenía una sensación extraña con el 22. Hace poco busque lo que significaba y es “camino hacia el éxito”. Era un número muy redondo y muy particular y se decidió por eso.

¿Qué diferencias Nuevas Dependencias del resto de vuestros trabajos?

K: Son estilos muy diferentes y entre disco y disco hay mucho tiempo. El primero es Contra, y sí que es verdad que se nota la influencia de The Stokes, más indie. Después está San Feliz, que es un acústico que hizo Sergio mucho más íntimo, más estilo cantautor y muy bonito y profundo en cuanto a letras. Luego viene Vigilia III, que ahí hay un cambio de banda y creo que se nota que participamos más en la composición porque nos juntábamos más en el local de ensayo y es donde más cambio de estilo hay. Luego grabamos parte del disco de Nuevas dependencias que es mucho más maduro, con influencias como The National. Yo creo que los estilos han variado por los integrantes y por Sergio. El primero era más juvenil y ahora ha progresado a algo mucho más maduro.

S: Las letras son más sobrias y la musicalidad también, pero eso no quiere decir que se retome algo más directo. Aquí quería hablar de cosas importantes que no me había atrevido a hablar en otras ocasiones, de temas familiares, sociales, de amistades… y es un poco más complejo a pesar de que son letras menos atractivas o divertidas. Tocamos varios palos y a título personal me hacía ilusión hacerlo.

K: Si vas a un concierto vas a ver canciones de todos los discos y puede ser un choque ver que hay un contraste tan bonito y disfrutable. Tema a tema el concierto no deja de sorprenderme porque parecen bandas diferentes.

Tenéis un par de canciones en vuestro disco que hablan de la pérdida de un ser querido cercano, según habíais dicho en entrevistas anteriores. ¿Han sido las canciones más difíciles de escribir?

S: Sí, cuando empecé a componer ya intenté hacer canciones sobre esa persona, que es mi padre, y jamás cuando he intentado escribir canciones así he tenido la capacidad de hacer una canción que me gustara hablando del tema. Me resultaba complicado porque cuando empiezas a componer no salen las mejores canciones, y no era el momento de tratar un tema tan concreto y tan importante. La verdad es que se quedo ahí y lo he intentado varias veces, pero fue en este disco cuando por fin di el salto y me atreví a tocar este tema, y salieron dos canciones que reflejan muy bien el sentimiento y están a la altura de lo que quería contar, especialmente la que cierra. Estamos orgullosos porque hemos conseguido contar lo que queríamos transmitir.

¿Qué expectativas tenéis con este álbum? ¿Ha sido tan bien acogido por los fans como esperábais?

K: Un poco dar pelotazo, pero eso es algo bastante obvio. También esperamos que la gente vea que la banda tiene un progreso y que valoren el trabajo de Sergio, que es una máquina de componer canciones muy buenas. Espero que este disco ayude a que se le de más reconocimiento a su trabajo y a todos los que les acompañamos. Hay aspiraciones que son más irreales, pero yo me quedo con eso, que le den reconocimiento al trabajo de Sergio donde se ve una evolución de madurez.

¿Diríais que la canción de Nuevas Dependencias representa el amor?

S: La verdad es que casi siempre se compone de amor o desamor. Tú escuchas esa canción y te parece más sobria y menos alegre. Es curioso como la música puede cambiar el color de una canción, pero yo me había cansado ya de escribir desde el punto de vista del desamor y de las rupturas. Quise darle un giro y dar canciones más positivas y que hablen de que las relaciones funcionen.

¿Cómo es para Monteavaro el amor?

K: El amor es todo, es desamor, es todo.

S: Es lo más importante a nivel vital, no solo sentimental. Sentir amor por las cosas que vives, por los momentos que vives, por apreciar. Esto se ve por ejemplo en Justo en la mitad. Enamorarse es importante pero esto también.

Después de tanto tiempo sin subir a los escenarios, ¿cómo afrontáis el regreso a las tablas de nuevo? ¿Cómo os sentisteis en vuestro último concierto en noviembre del año pasado?

K: Fue muy guay la verdad, aunque no tuviéramos mucho tiempo de prepararlo. Era una sala así pequeñita pero recuerdo muy bien la gente y su manera de alucinar con las nuevas canciones. Incluso recuerdo que hubo muchas canciones que cantaron. Nunca he tenido esa sensación de que el público se sepa las canciones de la banda y ese feedback que nos dieron. Así que con muchas ganas de volver y del concierto del sábado que creo que va a ser épico.

S: A mí me pasó una cosa muy particular y es que yo nunca había estado tan seguro de lo que había tocado hasta ese concierto. Para mí ha marcado un antes y un después. Ahora sé que la propuesta llevada al escenario es redonda. Hemos hecho cosas muy guays pero creo que ahora tenemos algo mucho más reconocible que hace que la gente pueda recordarnos al salir de nuestros conciertos. Somos muchos más memorables, más versátiles.

En la canción Nuevas Dependencias habláis de cómo son los nervios de las primeras citas, las primeras veces, los nervios, el no saber qué ponerse. ¿Cuándo sentisteis por primera vez ese “vuelven los nervios de esa primera vez”?

K: Recuerdo haber tocado en el colegio por primera vez y fue brutal. Además como adolescente fue como un sueño cumplido. Después con Monteavaro, fui muy concentrado en hacerlo bien. Ver que la gente que está ahí se lo está pasando bien y te está viendo es algo muy bonito.

En vuestra canción “Amor, 1983” hay una frase que dice “Y han pasado años desde aquel día en el que te empecé a querer”. ¿Cómo os sentís después de todos estos años en el escenario?

S: Es extraño porque mi relación con la música es de amor-odio por el esfuerzo que le he puesto en algunos puntos. Ahora es algo que puedo disfrutar al 100%. Mi sensación es que Monteavaro es muy disfrutable y va a dar muchas alegrías después de pasar por una época con muchos discos y situaciones complicadas. Al final, con paciencia, se llega a un momento en el que ves que mereces la pena y te sientes orgulloso. Es llegar a ese punto de qué bien que hemos podido llegar a esto.

K: Además está muy guay el haberse ido transformando con Monteavaro.

¿Por qué Málaga para empezar la gira?

S: Yo llevo tres años viviendo en Málaga y al final el fanbase que se ha dado es brutal en los últimos años. Pensábamos que tenía más sentido. Pinta que va a estar bastante bien a nivel de aforo y demás y tiene sentido porque tenemos mucha vivencias aquí.

K: Además la gente aquí valora mucho y ha sido mucho más accesible. En Madrid debes seguir más los estilos estándares para que tu música llegue a la gente.

Si tuviérais que quedaros con una canción de este álbum ¿cuál sería? ¿Por qué?

K: Me voy a quedar con justo en la mitad, que es muy bonito y me encanta el piano y el detalle del bajo al principio que me encanta escucharlo y cambiarlo. Y el subidón del final me encanta. Es un tema que me eleva.

S: La mía es Nuevas Dependencias. Me parece una canción que desde el segundo uno es magia. Es una de las canciones más redondas que hemos compuesto y me parece bastante difícil de replicar. Aunque sea poco humilde, me parece perfecta. Hemos dado de carambola con esto, pero me parece muy redonda y que define muy bien el concepto del disco en general. Para mí es la clave.

Elegancia, serenidad y madurez en once composiciones repletas de melodías folk rock y toques psicodélicos en riffs infinitos que impregnan y seducen, que dan como resultado un trabajo que se encuentra en las antípodas de gran parte de las tendencias actuales y sirve de acogedor refugio para los melómanos que cada vez se ven menos representados por los sonidos actuales. Toda una declaración de amor a la música bien hecha.

Iniciarán gira de presentación de disco el 19 de marzo en Málaga y el 25 de marzo en Madrid, con entradas ya a la venta.