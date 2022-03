El sector de la hostelería malagueña y andaluza ha alertado este viernes de que el paro del tranporte, que cumple su quinto día de movilizaciones, está afectando de forma severa a los negocios, que sufren "falta de suministros" e incluso la "rotura" del stock y de las existencias de mercancía para poder desarrollar su funcionamiento habitual. En concreto, la hostelería ya está empezando a tener "serios problemas" con el suministro de productos frescos, sobre todo carnes y pescados, ya que no se pueden mantener los sistemas logísticos y de reparto debido a las protestas de los transportistas. Asimismo, productos básicos para la actividad hostelera diaria como las cervezas o los refrescos, y en menor medida los lácteos, empiezan igualmente a escasear.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, que también preside la patronal malagueña Mahos, ha exigido al Gobierno y a todas las instancias de la administración que adopten "medidas urgentes que eviten la afectación de decenas de miles de empresas en la región".

Los hosteleros ha rechazado de plano las "manifestaciones violentas" que se producen para "condicionar la libertad de circulación y la capacidad de producción del sector" y alerta de los "problemas inminentes" que van a acarrear los paros del transporte.

"En el actual contexto económico, con la pandemia y las consecuencias de la invasión de Ucrania, sobre todo la inflación disparada, la hostelería afronta una coyuntura muy preocupante si no se solventa cuanto antes y definitivamente la crisis del transporte", ha comentado Frutos.

Según la patronal hostelera, los más de 250.000 trabajadores del sector que hay en Andalucía (unos 75.000 en la provincia de Málaga) afrontan igualmente "una situación de incertidumbre que resulta inaceptable".

"Es urgente que el Gobierno intervenga y ponga fin a una situación que va a condicionar mucho las previsiones de recuperación. Nos tomamos muy en serio este problema. No se puede extender en el tiempo porque sería terrible", ha explicado Frutos.

Rechazo a las manifestaciones violentas

Además, en la línea de lo manifestado ya por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, la patronal hostelera regional avisa de que "no se pueden tolerar comportamientos violentos, aunque minoritarios, que lo que hacen es dificultar o imposibilitar la libertad de circulación".

"En una crisis como la que vivimos, la capacidad productiva de las empresas tiene que estar garantizada, y exigimos al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para ello", ha afirmado Frutos que, además, ha recordado que los factores que originan las protestas del sector del transporte son "compartidas y sufridas también por toda la sociedad". Los hosteleros aseguran que, precisamente por eso "no podemos parar la economía, sino todo lo contrario". El IPC general está cerca del 8% y en la hostelería se sitúa el 3%, según los últimos datos oficiales citados por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía

Frutos ha insistido en lo "delicado" que resulta poner en cuestión la incipiente recuperación que se vislumbraba en el sector a partir del segundo trimestre.

"Las protestas son legítimas y las entendemos, porque sufrimos también como sector el encarecimiento de materias primas, productos y suministros, pero es inaceptable que se impida la circulación de mercancías porque la economía no se puede parar. No es el momento de parar sino de reactivar, después de dos años terribles y con las amenazas graves que sufrimos todavía", ha asegurado.

Los hosteleros andaluces han subrayado también que es "imprescindible" no sólo la reactivación de los transportes, sino la adopción "urgente" de medidas de refuerzo de competitividad a través de la reducción de impuestos. "Estas actuaciones son vitales y son especialmente necesarias en relación a la energía, que ahora mismo supone ya entre el 10% y el 12% de los costes empresariales, sostiene Frutos.

Asimismo, la Federación de Hostelería de Andalucía plantea la necesidad de un refuerzo "sin dilación" de la demanda, con una estrategia de refuerzo de los mercados interiores. "El consumo es el motor de la economía nacional y cuando el consumo no viene de mercados exteriores, hay que impulsar los interiores, sobre todo el turismo nacional, ya sea con bonos o con los recursos que estimen las instituciones, pero es básico", ha dicho.

Por último, Frutos ha recordado que el Estado tiene la "obligación" de poner a disposición de las empresas las ayudas no concedidas del Plan de Solvencia Empresarial, cuyos requisitos provocaron que desde Andalucía se devolviera el 40% del montante reservado para la comunidad autónoma. "No puede ser que un dinero reservado para la supervivencia de empresas y puestos de trabajo no se destine a su objetivo, y menos ahora”, ha finalizado.