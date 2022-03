«Las universidades privadas no significan una competencia, no tengo nada en contra»

¿Dónde estaba usted hace medio siglo cuando la Universidad de Málaga empezó a nacer?

Hace medio siglo, estaba terminando el Bachillerato y preparando mi camino para irme a estudiar Medicina a Granada. En ese momento, declaran que se abre la Universidad de Málaga. Y, entonces, mis padres decidieron que para irme a Granada me quedaba aquí en Málaga. Que era más barato y, probablemente, estudiaría mucho más. Así que me matriculé en la Universidad de Málaga para empezar el ‘Selectivo’ de Medicina. Y aquí estoy.

Dado que la trayectoria de la institución académica ha transcurrido, prácticamente, paralela a su propia vida, ¿qué destacaría de todo lo que ha visto con sus ojos desde aquellos años 70?

El cambio social, fundamentalmente. La modernización del país. El cambio de Málaga. En aquellos tiempos, yo vivía -como todos los malagueños- en una Málaga un poco triste. Y, sobre todo, destacaría el cambio y el impacto que trajo la Universidad. Cómo la Universidad ha cambiado a Málaga desde el punto de vista cultural, empresarial y económico.

Si alguien le dice hace tres años que el 50 aniversario coincidiría en el tiempo con una pandemia y una guerra europea, ¿qué hubiera pensado?

No me lo hubiera creído. Hubiera creído que era pura fantasía, un planteamiento de ciencia ficción. Es increíble. Esto de la pandemia y, ahora, la guerra. Era algo que no esperábamos vivir. Sobre todo, las generaciones que hemos tenido una vida de paz y de tranquilidad. Un poco hipócrita porque hubo guerras, pero guerras muy lejanas. Esto es casi de película: una pandemia que va a dejar cambios en nuestra forma de vida y una guerra tan cercana, antigua, injusta y tan bárbara como todas las guerras. Es difícil de asimilar.

«Hemos respondido a la pandemia y los recortes de la Junta con el éxito que mucha gente no se esperaba»

¿Ha dejado la pandemia un poco tocada a la Universidad o ya se ha vuelto a la normalidad?

La vuelta ala normalidad es una realidad. Lo que pasa es que debemos reflexionar sobre muchas cosas que hemos aprendido durante la pandemia. Y tendremos que ponerlas en marcha para mejorar la formación universitaria. La pandemia ha traído la ventaja de ciertas cosas nuevas y otras ventajas relacionadas con cosas que ya no sirven. Y eso tendremos que analizarlo con tranquilidad. Ahora mismo, estamos todavía muy cerca de la pandemia para poder analizarlo con precisión e implementarlo. Pero la pandemia ha traído cosas que deberían quedarse para mejorar la formación universitaria y cosas que hay que quitar ya porque no nos sirven.

«Hay que cambiar la forma de impartir las clases y reflexionar sobre la formación exclusiva en las aulas; el uso de las nuevas tecnologías mejora la docencia presencial»

¿Qué habría que quitar?

Hay que cambiar la forma de impartir la docencia, las técnicas didácticas tienen que cambiar completamente. Esa estructura que tenemos de las clases magistrales y de la formación exclusivamente en las aulas tiene que cambiar. Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías sirve para mejorar la docencia presencial. Yo no estoy diciendo nada que vaya en contra de la docencia presencial. El valor de la universidad pública es la docencia presencial. Es lo que hace que los estudiantes -además de estudiar mucho- se formen como personas. Pero esas estrategias hay que cambiarlas. Nos tendremos que plantear si las clases magistrales son necesarias en la cantidad que hay o si hay que mejorarlas o cambiarlas. En esa reflexión entran muchas cosas, hay que ver cómo podemos hacerlas.

Al inicio del curso volvió a pedir un pacto estatal por la Educación, ¿qué utilidad tendría?

Que no haya tantos cambios de leyes educativas. Desde la LRU en 1984, a la que yo considero la mejor ley de reforma universitaria que ha habido, llevamos tres leyes y vamos camino de la cuarta. Si no me equivoco. Hasta yo mismo pierdo la cuenta de las leyes que llevamos. No se puede cambiar la educación de esa manera. Sobre todo, porque son leyes que se hacen sin evaluar los resultados. Son leyes, simplemente, porque el Gobierno cambia. Cambia la mentalidad del Gobierno y cambia la ley. Y en la Educación Infantil y en la Primaria pasa lo mismo. El pacto implicaría que tiene que haber una continuidad en los proyectos, una evaluación de lo que se ha hecho y, luego, tomar decisiones.

¿Ha servido para algo el Ministerio de Universidades que se ‘inventó’ Pedro Sánchez?

El problema que siempre ha tenido es que ha existido una separación entre lo que son las universidades y la investigación. No se entienden las universidades sin la investigación ni la investigación sin las universidades. Una vez superado este escollo, nos encontramos con un ministerio que, en realidad, tiene pocas competencias. Porque las competencias universitarias están cedidas en un 90% a las comunidades autónomas. Las relaciones con el ministerio son buenas y están trabajando lo mejor que pueden. Pero es un ministerio con pocas competencias que debería estar unido a Ciencia.

¿Está haciendo como rector todo lo que está en su mano para que un sector del profesorado y los investigadores no se vean abocados a la precariedad?

Sí. Hemos sacado muchísimas plazas de estabilidad para los profesores. Ahora mismo, ya no hay cola. Antes, había una cola de profesores titulares acreditados y catedráticos. No hay ninguno. Con cada profesor que se acredita, estamos inmediatamente en condiciones de sacarle la plaza. Hemos eliminado, desde el principio, la figura del sustituto interino a tiempo parcial. Los únicos interinos que tenemos son a tiempo completo y los estructuralmente necesarios. Hemos sacado entre 300 y 400 plazas de profesores ayudantes doctores. Hemos hecho una promoción para que aquellos profesores asociados que estaban acreditados puedan coger la plaza de profesor titular o profesor contratado doctor. Estamos luchando dentro de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades. Ese es el legado que yo quiero dejar: la estabilidad del profesorado.

«Quienes hacen estudios universitarios tendrán un empleo de mayor calidad, el de la FP está menos remunerado y es más sencillo»

¿Qué le diría a quienes ‘venden’ que la Formación Profesional tiene más salidas laborales que los estudios universitarios?

No les quito la razón. Lo que pasa es que la calidad del empleo es diferente. La cuestión no es la cantidad de empleo sino cómo se emplea. Un chico o una chica que hace Formación Profesional va a encontrar empleo porque es un empleo menos remunerado y más sencillo. Pero va a tener un techo de cristal. Las personas que hacen estudios universitarios van a desarrollar una carrera profesional. Y, por lo tanto, van a tener un empleo de mucha mayor calidad, mejor remunerado y con más posibilidades de desarrollo profesional.

¿Le duele que algunas administraciones le pongan a futuros proyectos privados la bandeja de plata que no siempre tienen para la educación pública?

Claro. Me duele.

¿Le ve sentido al empeño del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que la ciudad se llene de universidades privadas?

No tengo nada contra las universidades privadas. Ningún problema. Las universidades privadas no significan una competencia para las universidades públicas. Lo que me gustaría es que vinieran universidades privadas de calidad.

¿Se ha sentido en la Universidad de Málaga como un cóctel dañino la coincidencia de la pandemia y los recortes de la Junta?

Yo no hablaría de un cóctel dañino. Son los efectos colaterales. La pandemia nos ha obligado a muchas estrategias y muchos cambios universitarios. Y los recortes de la Junta de Andalucía nos han obligado también a forzar algunas estrategias que teníamos dentro de la Universidad. Ha sido la tormenta perfecta más que un cóctel venenoso. La tormenta perfecta en la cual las universidades públicas nos hemos resentido mucho y hemos tenido muchísimos problemas. Pero lo importante de eso es que hemos sido capaces de afrontarlo. Lo que quiero destacar es que ante la pandemia y ante esta situación las universidades públicas andaluzas hemos respondido de la forma que muchos nos esperaban que respondiéramos. Hemos sido capaces de afrontar el futuro, capaces de afrontar los retos que hemos tenido. Y yo creo que lo hemos hecho con mucho éxito.

¿A qué otros horizontes se está mirando para que la Universidad de Málaga dé un nuevo salto de calidad a corto o a medio plazo?

A dos temas, principalmente. Primero, la internacionalización. Es uno de los grandes retos que tenemos,. Y, en segundo lugar, a una mayor relación con el tejido socioeconómico. Con las empresas, la sociedad, las instituciones y las organizaciones. A la vez que avanza en estrategias de internacionalización, la Universidad de Málaga trabaja en su entorno con las empresas y forma parte de estrategias emprendedoras dentro de la ciudad. Somos la primera universidad española y la sexta del mundo acreditada como ‘universidad emprendedora’.

«Estamos luchando dentro de nuestras posibilidades por una mayor estabilidad del profesorado»

¿Le ha faltado siempre a Málaga un hervor para que sea considerada una ‘ciudad universitaria’ a la altura de Granada?

Son modelos completamente diferentes. La Universidad de Granada es la gran industria de Granada. Granada vive alrededor de la universidad. Es verdad que también está, por ejemplo, Sierra Nevada, pero la universidad es el gran motor económico de Granada. En Málaga, agraciadamente, la universidad no es el motor económico. Hay mucha actividad empresarial y es una ciudad muy cosmopolita. La Universidad es una parte más que empuja, que trabaja y hace que la ciudad de Málaga sea mejor. Las universidades modernas dentro de ciudades con mucho desarrollo empresarial son diferentes a una ciudad universitaria en el sentido de Granada, Salamanca, Coimbra, etcétera.

Si conjugamos el futuro que posiblemente no veremos, ¿cómo le gustaría que fuese la Universidad de Málaga dentro de otros cincuenta años?

Una universidad muy flexible. Abierta al mercado laboral y a la sociedad. Y, desde luego, liderando la formación de las personas desde el punto de vista de las nuevas titulaciones que todavía no conocemos y tenemos que hacer. También liderando la formación de ciudadanos con valores para que esa sociedad que, dentro de 50 años yo no voy a ver, sea una sociedad feliz, justa, igualitaria y en paz.