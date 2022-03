El cine en Málaga hace 70 años

En estos días Málaga es la capital del cine español. El festival que lleva el nombre de la ciudad cumple veinticinco años, un periodo de tiempo que permite soñar una larga vida.

Si durante un cuarto de siglo Málaga ha sido capaz de celebrar con regularidad y creciente prestigio el certamen que reúne en la ciudad a lo más selecto del cine en español, auguramos una existencia sin fin.

Si nos remontamos a 1952, setenta años atrás, en estos días de la actual edición -18 al 27 de marzo- en Málaga se estaban proyectando con carácter de estreno las siguientes películas: Niebla al sol, SOS Dakar, Fusilado al amanecer, Madame Sans Gene, Noche de celos, Ley del mar y El recluta Boum. Tres eran españolas, tres francesas y una sueca. Ninguna norteamericana.

A lo largo del año se estrenaron en nuestra ciudad 163 películas, el año que yo recuerde que menos estrenos hubo en Málaga, de las cuales 74 eran norteamericanas, 27 españolas, 19 mejicanas, 14 francesas… En aquellos años (hasta mil novecientos sesenta y tantos), la media superaba los doscientos títulos, hasta llegar a las 576 películas en 1980, una cantidad que no sé si habrá superado después. La media anual calculo que era de 400 títulos.

Las siete películas que se estrenaron aquel año, en coincidencia con estos días de celebración del Festival de Cine de Málaga, no eran precisamente las mejores. La mejor del lote era Fusilado al amanecer, francesa del año 1950, dirigida por Renée Saint-Cyr.

Lo mejor

Como yo ejercía la crítica cinematográfica aquél año de 1952 en Radio Nacional de España, vi todas las películas, salvo dos. Cinematográficamente hablando fue un buen año porque tuvimos ocasión de disfrutar de películas que hoy figuran entre las mejores de la época, entre ellas Milagro en Milán, Corazón de piedra, La balada de Berlín, Peppino y Violeta y Stromboli, curiosamente tres italianas y dos alemanas.

En un peldaño más abajo, completando lo mejor del año 1952 en Málaga, según mi modesto parecer, figuraban sin orden de preferencia Sin remisión, Cuatro en un Jeep, El crepúsculo de los dioses, Nápoles millonario, Pueblerina, En legítima defensa, La heredera, Las minas del rey Salomón, Pandora y el holandés errante, Horizontes lejanos y Otelo.

Las cinco mejores

Milagro en Milán es una de las obras más representativas del neorrealismo italiano. Vittorio De Sica, después de una fructífera etapa como actor de comedias, se pasó a la dirección y, además de Milagro en Milán dirigió otras tantas obras maestras como Ladrón de bicicletas, Umberto D y El limpiabotas.

La balada de Berlín se rodó en Berlín en 1948, tres años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Robert A. Stemmle e interpretada por Gert Fröber, fue un documento veraz y satírico de los primeros años de un Berlín arrasado por la guerra.

Con respecto a Corazón de piedra, también alemana de 1950, de Paul Verhoeven, una joya que en 2022 se puede volver a ver y disfrutar.

De Peppino y Violeta, de 1951, dirigida por Maurice Cloche, también guardo un buen recuerdo. Creo que se puede recuperar porque está en la lista de películas disponibles en cadenas de televisión.

Y Stromboli, de 1950, de Roberto Rossellini, que contó con la presencia de Ingrid Bergman, la actriz más cotizada y admirada del momento.

Un peldaño inferior

Del peldaño inferior, no hace mucho se revisó en La 2 El crepúsculo de los dioses, una triste estampa del ocaso de una estrella que se resiste a su declive. El director, Billy Wilder, contó con tres figuras que estaban en ese trance: Gloria Swanson, Erich von Stroheim y Buster Keaton.

Las otras fueron Cuatro en un jeep, una película suiza de 1951 en la que cuatro sargentos de las fuerzas armadas de cuatro países aliados se desenvuelven en la Viena de la posguerra. Tuvo una gran acogida.

La heredera, dirigida por William Wyler, tenía un reparto excepcional para la época: Olivia de Havilland, Montgomery Clift y Ralph Richardson… Tuvo una gran acogida por parte del público.

Teresa, italiana, dirigida por Fred Zinnemann, austriaco, con el lanzamiento de la jovencísima Pier Angeli, captada por Hollywood, y que prematuramente terminó su carrera. Incluso una revista cinematográfica española organizó un concurso con el premio de un viaje a Nueva York.

La presencia de Ava Gardner en el reparto de Pandora y el holandés errante aseguró su éxito. Se estrenó en el cine Alkázar el 10 de octubre.

El western tuvo una variada gama de películas, destacando Horizontes lejanos, dirigida por Anthony Mann y un excepcional reparto para la época: James Stewart, Rock Hudson, Arthur Kennedy y Julie Adams.

Una las películas más taquilleras (19 de febrero en el cine Albéniz) fue Las minas del rey Salomón con Stewart Granger y Deborah Kerr.

Y para cerrar, Otelo (Echegaray, 27 de noviembre), producida, dirigida e interpretada por Orson Welles, con complicado rodaje en Marruecos e Italia.

Una reflexión: No creo que en un solo año de los cercanos hayan coincidido tantas películas buenas.

Y del cine español, ¿qué?

En 1952 se estrenaron en Málaga 27 películas españolas, algunas en coproducción, como El deseo y amor, rodada casi íntegramente en Málaga. Pero de ésta, mejor no hablar. Es justo recordar cuatro. Sus títulos son: Surcos, Ronda española, Los ojos dejan huellas y El último caballo.

Surcos fue un aldabonazo porque reflejó una España que estaba vedada por la censura. Su director fue José Antonio Nieves Conde. Levantó olas de protestas en determinados círculos del poder. Ronda española, de Ladislao Vajda, fue un repaso del folklore español en una hábil trama (se rodaron varias escenas en el puerto de Málaga donde atracó el buque en el que se desarrollaba parte de la acción); Los ojos dejan huellas, de José Luis Sáenz de Heredia, y El último caballo, de Edgar Neville.

Los cines

En el año 1952 había en Málaga 17 cines. A saber: Echegaray, Albéniz, Goya, Málaga Cinema, Alkázar y Victoria (dedicados a estreno de películas) y Principal, Avenida, Duque, Moderno, Plus Ultra, Rialto, Excelsior, España, Imperial y Universal (Torremolinos), dedicados a reestrenos o reposiciones. No aparece el Cervantes porque en 1952 no llegó a funcionar como cine. De aquel censo no quedan más que el Albéniz, y el Echegaray reconvertido en teatro.