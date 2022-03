El paro del transporte mantiene restringido el suministro de productos básicos

El paro de los transportistas, convocado por la denominada Plataforma en Defensa del Sector del Transporte Nacional e Internacional de Mercancía (un colectivo minoritario y al margen de las grandes asociaciones empresariales), continúa agravando la escasez de suministros básicos, aunque el Gobierno acordó ayer con las principales organizaciones del sector una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en este gremio. Así lo anunció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras mantener una reunión con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 80% de las empresas del sector pero donde no está presente la plataforma que ha convocado los paros.

En concreto, la principal medida acordada será la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado «gasóleo profesional», que es la bonificación fiscal que el sector puede aplicar al impuesto de hidrocarburos. El Ejecutivo y las organizaciones empresariales han acordado volver a reunirse el próximo viernes para especificar la nueva cuantía de esa bonificación.

Pese a ello, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional dijo que mantiene los paros. «Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro», afirmó el presidente de esa organización, Manuel Hernández, que acusó al Gobierno de sentarse a negociar con «las personas equivocadas», ya que ellos no están en el CNTC.

Mientras tanto, el octavo día a paros mantuvo ayer en Málaga las carencias de determinados en los supermercados, donde encontrar leche, huevos u hortalizas es bastante complicado. «No hay nada, esto está pelado»; «Yo hice la compra y lo guardé en el congelador, porque estaba viendo venir esto», comentaban ayer dos clientes en un establecimiento donde los frigoríficos de las carnes están vacíos y en los estantes de frutas y verduras apenas quedaba nada.

«Este fin de semana no ha entrado nada de frutas ni pescado. En el sector lácteo no se recoge la leche y tienen problemas para almacenarlo», afirmó ayer a este periódico Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga y propietario de la cadena de supermercados Maskom. La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) ya anunció la semana pasada que la industria láctea española suspendía su actividad transformadora como consecuencia de los paros.

Cuberos subrayó que la Cámara están a disposición de la plataforma de transportistas para poder intermediar. «Hemos intentado ponernos en contacto con ellos e intentar mediar entre sus derechos que son bastante lícitos. También transmitir al Gobierno que tiene que ser rápido para rebajar los impuestos a los transportistas y no dejar el tema de lado», reiteró. Hasta entonces, el propietario de Maskom afirma que el conjunto de los supermercados se abastecen como pueden, ya esa con productos de kilómetro 0 o acudiendo a horarios de tarde o noche, cuando no hay piquetes.

Otras cadenas coinciden en que el impacto del paro se deja notar. «Nosotros por ahora vamos bien, hay de todo, pero menos cantidad o escasean algunas marcas; pero por ahora vamos bien. Esto es hoy, mañana Dios dirá», afirmó Eduardo Barrero, responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

En Mercamálaga, según explicaron fuentes de las asociaciones de mayoristas, la jornada discurrió con relativa «normalidad», ya que al tratarse de un lunes, de entrada, fue un día de menor tránsito de mercancía por no haber actividad en el segmento de pescado. Estas fuentes comentaron que los vehículos que entraron y salieron del mercado lo hicieron sin incidentes. La flota pesquera local está amarrada hasta el miércoles, así que habrá que comprobar en estos próximos días cómo evoluciona el suministro.

Además, unos 200 vehículos de transporte de mercancías marcharon ayer por la A-7 a la altura de Marbella y dejaron retenciones de hasta los diez kilómetros, según explicó José Luis Jaime, de la asociación Asantra Málaga, que anunció que dejarán la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenasdimer), miembro del CNTC, al no sentirse representados por ella.

Por su parte, el presidente de la Asociación Unificada Malagueña del Taxi, Miguel Martín, afirmó que su gremio apoya las reivindicaciones de los transportistas aunque apuntó que, por ahora, no se han sumando a ellas como colectivo al no estar claras las posibles sanciones administrativas a las que podrían exponerse.

«Estamos esperando a la posición que adopte nuestra asociación nacional Antaxi, y también hay que ver en qué acaban las negociaciones con el Gobierno, pero ya estamos estudiando pedir un permiso a la Subdelegación del Gobierno por si nos tuviéramos que sumar a los paros. De momento, el servicio de taxi se está dando con toda normalidad aunque hay algunos compañeros que sí están acudiendo a las marchas de los transportistas», explicó.

«No vamos a dejar la protesta»

Los transportistas que están secundando el paro afirman que no están dispuestos a dejar sus protestas hasta que el Gobierno les dé soluciones. En Málaga, una de las representantes de la plataforma es Marina Ramírez, una autónoma del camión que asegura que la situación es «crítica» desde hace meses, no sólo por el incremento de los carburantes sino porque trabajan «a pérdidas», ya que el ingreso por un porte se queda muy reducido debido a las comisiones de los intermediarios.

«Lo que no puede ser es que a mí me paguen por hacer un transporte de Málaga a Valencia 400 euros y sólo el gasoil me salga por 600», comentó Ramírez, para quien ni los autónomos ni las pymes se sienten representados por las patronales del CNTC.

«Necesitamos un nuevo modelo de organización en el sector. Los que hemos comenzado estos paros lo hemos hecho porque ya no podemos más. Estamos pagando impuestos, hidrocarburos, seguros sociales, bancos. Y no nos queda nada», aseguró. Los convocantes del paro reclaman, entre otras medidas, que se respeten los precios mínimos del Observatorio de Costes del sector.