Los mercados de Málaga pierden un 30% del pescado y un 25% de frutas y verduras por la huelga de transporte

Hasta ahora, los mercados municipales habían esquivado el impacto de la huelga de transportes debido a que tanto los tenderos como las distribuidoras contaban con ciertas reservas de mercancía que les permitió seguir despachando con normalidad.

No obstante, después de nueve días de paro, convocado por la plataforma minoritaria en Defensa del Sector del Transporte Nacional e Internacional de Mercancía, los efectos empiezan a notarse.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado esta mañana que los mercados de abastos de la capital han notado un descenso del 25% en la entrada de frutas y verduras así como de un 30% en el caso del pescado, generado por el amarre generalizado de la flota pesquera malagueña.

"La semana anterior no se llegó a notar porque tenían ciertas reservas los puestos y las empresas que distribuyen y que pasan al escalón minorista desde Mercamálaga pero ya es inevitable", ha señalado el regidor malagueño. "Deseo que esa huelga que hace tanto daño a la economía nacional se resuelva pronto, la normalidad se recupere y el abastecimiento sea perfectamente normal"

No obstante, Francisco de la Torre ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía malagueña para que sea "prudente" y no tienda al "acaparamiento" de suministros porque, asegura, "no tiene sentido".

"Seamos solidarios y compartamos los riesgos si es que existen, porque se resolverá", ha señalado De la Torre.