El Ayuntamiento de Málaga y Emasa se han encargado durante estos dos años de la rehabilitación integral del depósito de agua potable de Olletas Bajo. Esta infraestructura es vital y dará abastecimiento a unos 30.000 habitantes.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, han visitado hoy las nuevas instalaciones ubicadas en el Camino del Colmenar.

"La rehabilitación surge a raíz de las labores de limpieza para mejorar la calidad del agua. Se empezaron a encontrar restos de hormigón en el agua por lo que se hizo necesario un estudio y su posteriori reparación para garantizar la calidad del agua", Raúl Frías, director de las obras de rehabilitación.

El alcalde de Málaga ha visitado el interior del depósito, ahora vacío, en el que se ha podido ver una exposición y un vídeo de la historia del depósito, así como de las obras que se han ido haciendo a lo largo de estos dos años en él.

"La visita que acabamos de hacer es de las que impactan, pero positivamente. El trabajo que acabamos de ver es espléndido. Es una obra que por su complejidad ha durado dos años pero ya está finalizada", nos contaba Francisco de la Torre.

El proyecto se inició en 2019 con la rehabilitación de la cámara de llaves y la galería de salida al depósito. La instalación contiene válvulas de operación y conducción de salida del depósito, y discurre por una galería entre el depósito y la Plaza de Olletas. Las conducciones se han hecho con acero inoxidable para alargar así la vida de la instalación.

"La mayor dificultad ha sido la incertidumbre porque al entrar en el depósito no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Al ser un deposito de 100 años no sabíamos si los daños que nos íbamos a encontrar iba a ser insalvable. Afortunadamente no ha sido así. Además yo creo que una obra de esta envergadura no se ha hecho nunca", cuenta David Sánchez, jefe de las obras de rehabilitación.

A finales del 2020 se realizaron las obras del depósito en sí, dividiendo el trabajo en dos fases según los dos vasos que tiene el depósito. Para ello, se han tenido en cuenta los meses de menor consumo para poder priorizar la prestación de servicio sin que haya ninguna incidencia.

"Se ha hecho una labor interna y externa, había una capa de tierra que era aislante pero no era eficaz. Se ha sustituido por un material aislante y se ha sustituido todo lo que pudiera hacer que no fuera seguro desde el punto de vista higiénico", aclaraba De la Torre.

La segunda fase de las obras empezó en octubre de 2021 y se centraron en la reparación del segundo vaso. En este caso, se ha centrado la atención en el saneamiento y la limpieza del hormigón deteriorado, la sustitución y protección de las armaduras descubiertas y la recuperación de las formas originales del depósito.

"Nuestra red de depósitos esta poniéndose al día, es mucho mas amplia ahora ya que la ciudad ha crecido muchísimo en 92 años. Es una demostración de como Emasa funciona. Es una empresa de vanguardia que hace que el agua, llena de cal y salinidad, se convierta en un agua de excepcional calidad a pesar de su bajo precio. Tenemos depósito para otros 100 años y más con esta nueva puesta de materiales", afirmó el alcalde de Málaga.

El depósito y el abastecimiento

El depósito de Olletas es el segundo más grande que hay en la capital malagueña, teniendo una capacidad de 45.000 metros cúbicos. Su red da abastecimiento a casi 30.000 personas, o lo que es lo mismo, el 6% de la población. La longitud de la red es de 82 kilómetros y está formada por conducciones entre los 80 y 800 milímetros.

En sus inicios, fue concebido para dar servicio a la margen del río Guadalmedina, pero el crecimiento de la ciudad, la construcción de nuevos depósitos y la puesta en marcha de la potabilizadora del Atabal, entre otros, ha hecho que el depósito de Olletas dejara de ser un referente en el suministro de esta zona.

Así, actualmente, la red de depósitos de Bajo Olletas forma parte de la malla baja de la zona Centro y Este de la ciudad, distribuyendo agua a las cuatro grandes arterias de la Plaza Olletas y abasteciendo a los barrios de la Cruz del Molinillo, Segalerva, La Goleta, Centro Histórico, Ensanche Centro, La Malagueta y Lagunillas.

"Es una garantía para no tener que arreglar el servicio de agua de urgencia. Esto es un adelantarnos a los acontecimientos, que es lo importante", aseguraba Francisco de la Torre.

Con motivo de esta obra, se reconfigura el funcionamiento del canal, dejando sin servicio algunos tramos, pero manteniéndose actualmente en funcionamiento, tras diversas modificaciones y reconstrucciones.