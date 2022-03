El PP y Cs, socios en el Ayuntamiento de Málaga, han evidenciado este jueves una falta de sintonía que se materializó en un cruce de declaraciones entre la portavoz del grupo popular, Elisa Pérez de Siles, y la edil de Cs, Noelia Losada.

Pérez de Siles consideró que la actitud del grupo Cs en el Ayuntamiento «ha traspasado la línea de lo razonable» y «da muestras de una bipolaridad desconcertante ya que se comportan como equipo de gobierno y oposición según les interesa». «Su posicionamiento cada día más habitual junto a la izquierda en cuestiones relevantes para la ciudad nos preocupa y no es bueno para Málaga», agregó.

La portavoz de los populares aseguró no entender a su socia de Gobierno, la edil de Cs, Noelia Losada, «ya que se muestra en contra incluso de proyectos incluidos en el acuerdo de cogobierno que firmó».

De Siles lamentó que el posicionamiento de Ciudadanos en la Comisión de Economía celebrada el jueves haya sido votar de la mano de los partidos de izquierdas en cuestiones relevantes para la ciudad. En este punto, puso como ejemplo que Losada haya pedido una reducción de cargos de confianza por parte del equipo de gobierno «cuando ella, como concejala de dicho equipo, dispone de tres asesores (personal eventual) y, por coherencia, debería quizás plantearse renunciar a ellos».

Pese a que el Grupo ciudadanos «ha incumplido el acuerdo de cogobierno al no ser capaz de garantizar la aritmética necesaria para lograr mayoría en las votaciones en el pleno desde mayo de 2020, Pérez de Siles incidió en que el PP «ha sido leal» y «Ciudadanos, con un solo concejal en el Pleno que no es capaz de garantizar por sí mismo la mayoría necesaria, está al frente de las áreas de Cultura y Deportes y del distrito Teatinos; es algo desproporcionado pero que no hemos querido modificar hasta ahora por respeto a nuestros socios».

De Siles subrayó que «le invito a que reflexione acerca de si ella ha roto el acuerdo entre ambas formaciones porque la lealtad del grupo popular no ha variado un ápice».

Por su parte, Noelia Losada defendió que «la honestidad» de la formación naranja «con nuestros votantes y los malagueños es máxima». «Ciudadanos le viene bien a Málaga», apostilló e incidió en que «siempre Cs ha demostrado ser el socio más confiable que existe». A juicio de Losada, «las discrepancias que tenemos en algunos enfoques son producto de que somos partidos diferentes. Y está bien que así sea», dijo. «Es el PP quien tendrá que explicar sus declaraciones», advirtió. «No nos verán nunca bajando al barro. Nos verán debatiendo ideas», concluyó.