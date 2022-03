El paro del transporte continúa sin resolverse ya que aunque a última hora de ayer, tras más de nueve horas de reunión, el Gobierno ultimaba la propuesta final que iba a presentar a los transportistas representados en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para compensar la subida del precio del gasóleo, la plataforma independiente que lidera las protestas aseguraba que la huelga va a continuar, ya que ellos no se consideran representados por las grandes patronales del sector.

El encuentro entre el Ejecutivo y el CNTC está liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez. Fuentes de las asociaciones de transportistas presentes en la reunión apuntaron que estaban a la espera de recibir una propuesta final que «concrete» las medidas dirigidas a compensar el encarecimiento del combustible.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, expresó su confianza en que la reunión con las asociaciones de transportistas se saldara con acuerdo a lo largo de la noche. La también ministra de Economía defendió que el Ejecutivo está dialogando con los «interlocutores adecuados» pese a que a la reunión no asiste la plataforma que convocó los paros.

«Estamos hablando con un nutrido grupo -de asociaciones de transportistas- con el que tenemos diálogo y confío en que eso nos lleve a una solución positiva a lo largo de la noche», destacó.

Calviño apuntó que las negociaciones «van avanzando», e insistió en que todas las partes reunidas en la mesa son conscientes «de que es urgente acabar con este paro» debido a los problemas que ya está generando en las cadenas de suministro. Subrayó que «la inmensa mayoría de los trabajadores, autónomos y empresas quieren trabajar y ya están trabajando», frente a una «minoría» que no se encuentra en la mesa porque no figura entre los «representantes legítimos» del sector.

En este sentido, recordó que el CNTC celebró elecciones recientemente y entre sus miembros no se encuentra la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante de los paros desde hace once días.

Según participantes en el encuentro consultados por Efe, encima de la mesa está la posibilidad de aplicar un descuento en el precio del combustible para los transportistas que podría oscilar entre 20 y 30 céntimos por litro, con la opción de que una parte la ponga el Estado y de la otra se hagan cargo las operadoras.

De hecho, Repsol ha anunciado que bajará 10 céntimos por litro el precio de sus combustibles a los transportistas que paguen con la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España, un descuento que estará vigente desde el sábado 26 de marzo hasta el 30 de junio.

Los convocantes no dejan el paro

Sin embargo, la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte ya ha avanzado que mantendrá las movilizaciones -incluida una manifestación para este viernes en Madrid frente a la sede del Ministerio del ramo- independientemente de si el Gobierno y las asociaciones alcanzan o no un acuerdo.

«Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro», advirtió el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, quien subrayó que no reclama «ni subvenciones ni limosnas», en alusión a los 500 millones de euros en ayudas que plantea conceder el Gobierno para reducir el precio de los combustibles.

Hernández defendió la decisión de no desconvocar el paro pase lo que pase en la negociación al considerar que los camioneros y conductores «de base» no están representados en ella. Y acusó a las asociaciones con las que dialoga el Ejecutivo de no representar realmente «a la clase trabajadora del transporte», instando a poner el foco en que existe un problema «estructural» en el sector debido a la subcontratación y las malas condiciones y no una cuestión «puntual» vinculada con el encarecimiento del combustible.

En su opinión, en la reunión «no se está negociando» el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el «abuso» de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes.

«No podemos estar en manos de chorizos (...) No me vale que pacte el mismo que me roba», recalcó.