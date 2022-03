Málaga intensificará los baldeos para acabar con el barro de la calima

El paso de la calima sahariana junto a las intensas lluvias de estas dos últimas semanas han dejado en la capital malagueña una espesa capa de barro que cubre las aceras, provocando incluso peligrosos resbalones entre los viandantes.

Por ello, el alcalde de Málaga ha anunciado un "plan intenso" de baldeo para eliminar el fango de las vías públicas que comenzará cuando se confirme que la lluvia cae "limpia" y no sigue arrastrando el polvo en suspensión proveniente del continente africano.

Mientras tanto, Francisco de la Torre ha pedido a la población que limite los desplazamientos mientras no se retira el barro así como que extremen la precaución para evitar caídas.

"Aunque sufra a lo mejor un poco el comercio, no salir salvo que sea estrictamente necesario, con un cuidado exquisito y con un calzado que agarre lo más posible", ha señalado.

Para los ciudadanos que sí tengan que salir, la recomendación expresa de Francisco de la Torre es "caminar por la calzada si el tráfico lo permite".

"Las aceras, sea cual sea el tipo, agarran menos que la propia calzada, esa es la realidad", ha argumentado el regidor malagueño. "Alguien bien me diría por qué no las aceras están hechas de asfalto como la calzada que es lo que pasa en muchos países europeos, pero la tradición española no es esa, es que sea de un material como más noble pero para situaciones así es poco práctico".