Pese a que aún quedan un par de semanas para la Semana Santa, cuyos días previos estarán marcados por los tradicionales traslados de las imágenes, este fin de semana (último del mes de marzo) habrá procesiones en distintos puntos de la ciudad de Málaga que alterarán el tráfico normal tanto el viernes como el sábado y el domingo. Estas son:

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio (Viernes 25)

Salida a las 19:00 horas, inicio de procesión de vuelta a la Ermita a partir de las 21:00 hasta las 22:30 horas. Recorrido: Ermita de Zamarrilla, Martínez Maldonado, Arango, Honduras y Parroquia Sta. María de la Amargura.

Desfile Procesional de María Santísima en su Dulce Resignación y Esperanza (Viernes 25)

Salida a las 19:30 horas desde Placeta del Compás de la Trinidad, Calzada de la Trinidad, Plaza Bailén, Barrera de la Trinidad, Lemus, Churruca, Carril, Yedra, Lanuza, Natalia, Ecuador, Diego de Vergara, Bailén, Séneca, Pajaritos, Bailén, Pacheco Maldonado, Fernando Chirino, Monteleón, Calzada de la Trinidad, Placeta del Compás de la Trinidad y encierro (23:30h.).

Procesión Nuestro Padre Jesús ante Anás María Santísima del Valle (Sábado 26)

Itinerario: Salida a las 17:00 horas desde c/ Practicante Fernández Alcolea, c/ Pérez Zúñiga, c/ Almería, c/ Aljofaina, c/ Antofagasta, c/ Padre Arnáiz, c/ Montiel, c/ Real, Avenida Juan Sebastián Elcano, c/ Avenida de la Estación, c/ Ortega y Munilla, c/ Alonso Carrillo de Albornoz, c/ Miguel Moya y c/ Mar. Encierro 22:30 horas.

Desfile Procesional de Nuestra Señora del Carmen Doloroso (Sábado 26)

Comienza a las 18:00 horas en calle Ventura de la Vega Juan Sebastián Elcano, Fernández Shaw, Mariano de Cavia, Ricardo de León, Ángel Gimera, Eugenio Sellés, Paseo de las Acacias, Bolivia, Paseo Marítimo El Pedregal, Cenacheros, Pepote, Boquerón, Bolivia, Cesar Riario, Juan Sebastián Elcano, Juan Varela, Corpus Christi y Ventura de la Vega finalizando a las 22:30 horas

Procesión de María Santísima Lágrimas del Carmen (Domingo 27)

Salida a las 17:00 horas desde Parroquia San Patricio (c/ Abogado Federico Orellana Toledano, c/ Princesa, c/ Cañizares, c/ Garcerán (acto en la capilla del Carmen), c/ Las Navas, c/ Antonio Soler, rotonda de Tomás de Echeverría, c/ Tomás de Echeverría, cruce c/ Ayala a c/ Goya, c/ Goya, cruce c/ Héroe de Sostoa con c/ Río Gargaliga, c/ Carril de la Cordobesa, c/ Genil, Pasaje Genil y c/ Bartolomé Pancorbo.

Procesión de Nuestra Señora del Sol (Domingo 27)

Comienzo a las 16:30 horas en c/ Amargura, Plaza Alfonso XII, c/ San Patricio, c/ Isabel La Católica, c/ Gordón, c/ Fernando El Católico, c/ Rodrigo de Ulloa, c/ Santa María Micaela, c/ Manrique, c/ Puerto Parejo, Plaza San Marcelino Champagnat, c/ Párroco Ruiz Forest, c/ Altozano, c/ Cruz Verde, c/ Frailes, c/ Huerto del Conde, c/ Coto de Doñana, c/ Victoria y finaliza en c/ Amargura sobre las 21:30 horas.