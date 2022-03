Agentes de la Policía Nacional han detenido nuevamente en Málaga y en menos de 48 horas, a un hombre de 52 años como presunto responsable de un delito contra el patrimonio en grado de tentativa en el mercado de Huelin. El investigado, que accede al tejado escalando una señal de tráfico, había pasado a disposición judicial la mañana del día 25 de marzo como consecuencia de su detención el día antes tras ser detenido “in fraganti” en el mercado de Huelin. Además, en las inmediaciones del lugar fue detenida una mujer que estaría haciendo labores de vigilancia y que en el momento de su detención portaba la bolsa de plástico de Policía Nacional que se usa para guardar las pertenencias de los detenidos con la documentación y diversos efectos personales del arrestado.

Gracias a la colaboración de un vecino que se encontraba en la zona y alerto a la policía se pudo frustrar el robo y detener al investigado, quien actúa como un “spider” ya que accede al tejado escalando a través de una señal de tráfico. Sobre la una de la madrugada la Sala CIMACC recibió la llamada y varios agentes se desplazaron a la zona con la descripción del individuo. Uno de ellos llegó en menos de dos minutos ya que se encontraba en la zona y pudo localizar en la calle de al lado a un hombre con las características físicas e indumentaria descrita por el testigo.

“Yo no he sido, acabo de salir del juzgado”

Cuando procedían a su identificación se percataron que esta persona había sido detenida la noche del martes al miércoles con dos jamones en el tejado del mismo mercado. Mientras era identificado le manifestó a los agentes: "Yo no he hecho nada, acabo de salir del juzgado. Otra vez por la cara, yo no he saltado hoy, ¡eh!".

Otro agente se entrevistó con el testigo quien manifestó que la persona que tenían detenida llevaba la misma indumentaria que el que estaba en el tejado del mercado y saltó al ser advertido por alguien de su presencia. Seguidamente los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor