Nueva Ley de Tráfico: cambios, novedades y nuevas infracciones

La reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial entró este pasado lunes en vigor con cambios relevantes en algunos puntos, como sanciones más duras para quienes sujetan el móvil con la mano mientras conducen y para los adelantamientos en las carreteras convencionales. Llegan cambios, también, en algunas normas, como en la relativa al adelantamiento de ciclistas. Ya no basta con abrir una distancia de 1,5 metros, sino que es obligatorio ocupar el carril contrario para mayor seguridad.

«El cambio más grande es que nos va a castigar más el bolsillo y eso siempre es efectivo», asegura el director de relaciones institucionales de Ecodriver y experto en seguridad vial Francisco Paz. «La principal causa de accidentes mortales viene de las distracciones al volante, así que la nueva ley castiga más el uso del teléfono móvil. La mayoría de siniestros de hoy vienen por un whatsapp», añade Paz. Llevar el teléfono en la mano mientras se conduce supondrá ahora la pérdida de hasta seis puntos (antes tres) del carnet.

Si hablamos de velocidad, uno de los cambios introducidos consiste en la eliminación del margen de 20 km/h, que hasta ahora podía superarse al llevar a cabo un adelantamiento en carretera. Algo que, según los expertos, disparará las multas. «Éramos el único país de Europa con ese margen permitido. Lo que más penaliza a la hora de adelantar es la falta de pericia del conductor, que no reduce marchas, que lo hace tarde, tal. La medida me parece buena», explica el experto en seguridad vial. Con la nueva normativa, los conductores menores de edad de cualquier tipo de vehículo –también bicicletas y patinetes eléctricos– no podrán circular con una tasa de alcohol superior a cero. Entre las nuevas sanciones está la de una multa de 500 euros y 6 meses sin poder examinarse a los que copien en el ‘teórico’.

Principales cambios de la nueva Ley de Seguridad Vial Las sanciones por el uso del teléfono en el coche se endurecen. La pérdida de puntos pasa de 3 a 6. Es la principal causa de accidentes.

Ya no vale solo con distanciarse 1,5 metros al adelantar, sino que pasa a ser obligatorio ocupar el otro carril. La sanción sube a 6 puntos.

Para recuperar los puntos perdidos del carnet, ahora será obligatorio que pasen al menos dos años sin cometer infracciones.

Los menores que conduzcan cualquier tipo de vehículo deben dar una tasa de 0.0 para alcohol y drogas.

España era el único país europeo que mantenía este plus de superar la velocidad máxima en 20 km/h para adelantar. Queda suprimido.

La ley endurece más el incumplimiento de las normas en materias de auxilio, que acarreará ahora una sanción de 500 euros.

Realizar cursos de conducción segura y eficiente supondrá la recuperación de dos puntos perdidos en el carnet de conducir.

La nueva Ley de Tráfico autoriza el uso de un auricular externo inalámbrico en el casco para comunicarse o para navegación.

La sanción por no utilizar cinturón de seguridad, casco el sistema de retención infantil (SRI) también se dobla, ya que el infractor perderá 6 puntos del carnet de conducir. Circular por una zona de restricción de bajas emisión con una etiqueta no permitida supondrá una sanción de 200 euros.

La obligación del casco y la prohibición de circular por las aceras solo estaba regida por los ayuntamientos. Ahora entra en la Ley de Tráfico.

Los papeles del coche, en una app

Desde hace 12 meses se puede llevar en el móvil toda la documentación, incluido el carnet de conducir, gracias a la aplicación miDGT que ahora Tráfico quiere promover para popularizar su uso. De momento, ya tiene más de dos millones y medio de descargas. Una herramienta creada como primer paso hacia la digitalización de los servicios, «más cómoda, más rápida y con las mismas garantías» legales. Y a los conductores les interesa, particularmente, para obtener un informe básico de un vehículo.