Los malagueños reúnen un ahorro extra de 4.800 millones desde que estalló el Covid

El ahorro extra que los malagueños vienen acumulando en los bancos desde el inicio de la pandemia continúa creciendo, lo que revela que de momento el sector privado es cauto y sigue guardando ese dinero en lugar de inyectarlo en la economía real. Las últimas cifras del Banco de España, correspondientes al cierre de 2021, revelan un crecimiento acumulado del 21% desde marzo de 2020 en el dinero que familias y empresas tienen ingresados en depósitos bancarios. En términos reales, las cuentas de los particulares de la provincia han registrado una subida de 4.859 millones de euros y dejan la cifra total de ahorro en un nuevo récord de 29.705 millones, todo ello a pesar de que la rentabilidad de este tipo de productos es ahora mismo nula, ya que los bancos no aplican interés en los depósitos.

La caída del consumo durante el estado de alarma fue el primer factor que disparó el ahorro, que luego ha seguido alimentado por la opción de aquellos particulares de capacidad financiera suficiente de aumentar sus reservas de cara a un futuro que sigue presentando incertidumbres, no tanto ya a nivel sanitario (ya que la pandemia parecer estar en fase de control) sino económico. La invasión rusa de Ucrania, un acontecimiento que está sacudiendo todas las previsiones de crecimiento y recuperación que se venían planteando hasta ahora, ha introducido un nuevo factor de inquietud de primera magnitud, con derivadas como una nueva escalada de los precios del combustible y de las materias primas.

La bolsa de ahorro extra acumulada desde el comienzo de la pandemia se concentra principalmente en las rentas altas o medias, que son las que tienen capacidad para ello

El alza más significativa del ahorro se produjo en el segundo trimestre de 2020 (la población estaba entonces en confinamiento domiciliario), cuando se sumaron unos 1.500 millones, y ha seguido al alza de forma estable en los trimestres sucesivos demostrando que esta crisis sanitaria, más allá de su tremendo impacto en el PIB y en la actividad económica, ha espoleado el atesoramiento de reservas pensando en el futuro. Eso sí, la bolsa de ahorro extra acumulada desde el comienzo de la pandemia se concentra principalmente en las rentas altas o medias, que son las que tienen capacidad para ello.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmaba ya en enero que entre los factores a seguir en este 2022 para medir las previsiones de crecimiento figura la evolución del consumo.

«Es incierto el uso que los hogares vayan a hacer del ahorro acumulado durante la pandemia, que supera el 6% del PIB, lo que condicionará la evolución del consumo privado en los próximos años. Se espera que los hogares destinen solo una parte de este ahorro a consumo, dado que se ha concentrado, en buena parte, en familias de ingresos relativamente altos (con menor propensión marginal a consumir) y que una parte mayoritaria del gasto no realizado no es fácilmente aplazable (en servicios como la restauración y el ocio). Sin embargo, no puede descartarse que esta proporción sea superior a la estimada», comentaba.

Los créditos superan en un 11,5% a los depósitos El aumento del ahorro influye en la proporción entre créditos y depósitos, que ofrece ya en Málaga una relación mucho más equilibrada que en épocas anteriores. El sector privado adeuda ahora mismo a los bancos en préstamos 33.120 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 11,5% más de lo que tiene ahorrado en depósitos. La ratio es mucho más baja que en 2008, año del estallido de la gran crisis económica, cuando se manejaban 47.500 millones en créditos, un 135% más de los apenas 20.000 millones que se tenían ahorrados por aquel entonces.

La incógnita, por tanto, es saber si todo ese ahorro extra acumulado en estos meses (y que algunos han denominado «ahorro forzoso») se diluirá ahora por la vía del consumo o si los ahorradores preferirán mantenerlo como colchón de seguridad en espera de que la coyuntura económica se despeje.

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera, también afirmaba hace un par de meses, antes del estallido de la guerra, que en este 2022 el gasto de los hogares españoles estaría apoyado «por la riqueza acumulada durante la crisis por familias de renta media-alta».

«La tasa de ahorro se ha moderado, pero aún así en el tercer trimestre del año todavía alcanzó más del 10% de la renta bruta de las familias, frente al promedio de 8,5% observado desde 1999. El espacio que todavía tiene por recorrer la reducción de la tasa de ahorro, añadido al hecho de que el exceso de riqueza acumulada desde el inicio de la pandemia apenas ha sido utilizada (alrededor de unos 70.000 de euros según BBVA Research), deberían apoyar el gasto», apuntaba.