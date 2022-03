Urbanismo aprueba un cambio de uso de residencial a hospedaje para 15 apartamentos turísticos en el Centro de Málaga

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha concedido una licencia de cambio de uso, incluyendo obras de adaptación, de residencial a hospedaje para construir 15 apartamentos turísticos en un edificio con protección arquitectónica de grado I en calle Santa María, en el centro de Málaga.

Esta modificación cuenta con informe favorable de la Consejería de Turismo así como con autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, señalando ciertos requisitos, entre ellos que, en caso de que aparezcan chimeneas u otros elementos de ventilación en cubierta, tendrán que integrarse en la «tradición constructiva» del Conjunto Histórico de Málaga, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

No obstante, la concesión de la licencia queda condicionada a que se aporte un informe favorable del Servicio de Conservación y Arqueología para el que el promotor deberá hacer un control arqueológico de movimientos de tierra. De no hacerlo, según se refleja en el expediente, «podrá dar lugar a la revocación de la licencia concedida».

«La presente licencia lleva implícita la autorización municipal para realizar los movimientos de tierras necesarios en la actividad arqueológica, quedando obligado el promotor a comunicar al Servicio de Conservación y Arqueología, con 15 días de antelación, el inicio de los trabajos arqueológicos para permitir su supervisión y control. No obstante, no podrá iniciar ningún movimiento de tierras u obra que pueda afectar al subsuelo, si no consta el justificante de presentación en el Registro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Declaración Responsable para la realización del Control Arqueológico de Movimientos de Tierra», se indica desde Urbanismo.

El presupuesto de ejecución material asciende a 346.982,54 euros y las obras tendrán un plazo de ejecución de 36 meses, teniendo que empezar en los próximos seis.