La calima dispara la demanda de hidrolimpiadoras en Málaga

La calima aún sigue muy presente en las calles de Málaga. Los efectos del polvo sahariano ha teñido de sepia todo lo que ha encontrado por su paso, dejando los edificios y fachadas de la ciudad de color marrón.

Las hidrolimpiadoras han pasado de ser un producto desconocido, a que los malagueños hagan colas para hacerse con una de ellas. La calima ha hecho que la hidrolimpiadora se convierta en el producto estrella, disparando la demanda de hidrolimpiadoras en Málaga.

Parece que el aceite de girasol tiene nuevo competidor, ya que en los supermercados todas las miradas se fijan en las estanterías de las hidrolimpiadoras, que actualmente están vacías. La fiebre por hacerse con una de ellas ha dejado el stock de grandes cadenas, como Lidl, agotado tanto en sus tiendas físicas como online.

Antes de la calima eran pocas las personas que adquirían una hidrolimpiadora, por lo que los almacenes contaban con unidades limitadas. Ahora, la creciente demanda ha hecho que hacerte con una sea misión imposible.

La hidrolimpiadora es una máquina que desprende vapor de agua a alta presión y sirve para eliminar la suciedad incrustada de suelos, fachadas o cualquier superficie. La más famosa es la de la marca Kärcher.

Aún no existen datos sobre el aumento de la demanda, pero el cartel de agotado en varias tiendas y almacenes muestra la necesidad de los malagueños por hacerse con una de estas. En las últimas horas, portales como Milanuncios se han llenado de usuarios que buscan y venden dicha maquinaria.

En Femacon lo saben bien, ya que cuentan con lista de espera para hacerse con una de estas máquinas. Actualmente no cuentan con ninguna hidrolimpiadora en sus almacenes: "Han arrasado, no me queda nada. Ni para vender ni para alquilar", asegura Sergio Benítez encargado de la parte de alquileres de Femacon.

Femacon, es una empresa dedicada a la venta de material y alquiler de maquinarias para la construcción, que atiende a toda la provincia malagueña. Ofertan seis tipos de hidrolimpiadoras para alquilar, a partir de 18 euros al día, de las cuales no queda ninguna: "Entre venta y alquiler hay entorno a diez, tanto eléctricas como de gasolina", afirma.

Al aumento repentino de la demanda se le une la huelga de transportistas, dificultando la llegada de nuevo material. Benítez asegura que no sabrá cuándo volverá a haber stock: "Por el tema de la huelga de transportistas no sabemos cuándo podrán venir otras. Yo le digo a los clientes que busquen en algún otro lado, porque por ahora no sé cuando volveremos a tener", explica-