La Copa América de vela no vendrá a Málaga: historia del principio y del fin

Málaga se quedó sin Copa América de Vela en 2024, una regata que finalmente se celebrará en Barcelona en 2024. Así lo confirmó ayer el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, en una entrevista en Catalunya Radio, a falta de que los organizadores del torneo lo hagan oficial.

La capital malagueña se subió a este carro a finales del año pasado, cuando comenzaron las conversaciones entre el Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio de Cultura y Deportes.

El alcalde, Francisco de la Torre, lo hizo público a principios de enero durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, asegurando que solo sería preciso hacer una leve adaptación en el Puerto de Málaga para acoger a los equipos regatistas.

En una entrevista con este periódico, el regidor perfiló la inversión que se requería hacer en la dársena malagueña, en concreto, en el Dique de Levante -tras descartarse la zona de San Andrés-, y que rondaría los 20 millones de euros.

La pretensión de De la Torre era que el Gobierno sufragase esa intervención -una idea que no contaba con el apoyo de Puertos del Estado- y si esa vía no prosperaba, que se afrontase mediante a los ingresos que generasen los patrocinios privados, de manera que no lo afrontaran las arcas municipales.

Apoyos públicos y privados

Después de sacar a concurso un contrato de consultoría y asesoramiento jurídico que no llegó a adjudicarse, el Ayuntamiento acordó un convenio de colaboración junto a la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Puerto de Málaga y los organizadores, el equipo Emirates Team New Zeland, junto a los consultores británicos AC37 Event Limited (ACE).

A partir de este documento se pusieron sobre la mesa, de forma explícita, los números de la competición en Málaga, que el Consistorio trató de cerrar a «contrarreloj total», como reconocía el alcalde de Málaga.

En total, 75 millones de euros a repartir entre los entes públicos -45 millones- y los futuros patrocinadores -30 millones-, con independencia de la inversión que necesitaba el Puerto.

Por parte de las administraciones públicas, la Junta estaba dispuesta a afrontar 35 millones de euros, aunque por el momento solo podía asegurar 25; los 10 restantes quedaban condicionados a la captación de fondos europeos o a que el Ejecutivo central los aportase.

«Al Estado le he planteado la posibilidad de que ellos pongan esos 10 millones que para la Junta ahora es difícil», explicaba De la Torre.

En el apartado privado, el Ayuntamiento consiguió cerrar un cuantioso patrocinio de 15 millones de euros por parte de una multinacional española de la que no se ha desvelado su nombre.

Quedaban otros 15 millones que se trataron de asegurar mediante una campaña de avales entre el empresariado malagueño que finalmente consiguió cubrir una «cantidad suficientemente significativa» para los organizadores, tal y como aclaró De la Torre el viernes pasado, cuando empezó a desinflar las posibilidades de que Málaga fuera a resultar elegida ante la dificultad para asegurar los respaldos económicos: «Esperemos que se decanten por Málaga pero no tengo la seguridad», confesó el primer edil.

Candidatura catalana

La candidatura barcelonesa contaba con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Puerto, aunque el Gobierno se implicará también en la organización del evento, uno de los acontecimientos deportivos más vistos del mundo.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró ayer que el éxito de Barcelona en la carrera por acoger esta competición se explica debido a la "total discreción" de todos los agentes implicados, donde incluyó el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Puerto de la ciudad.

"No creo que haya existido secretismo sobre la candidatura de Barcelona, lo único que han hecho todos los agentes implicados es trabajar con total discreción", recalcó el concejal de Deportes de la ciudad catalana.

Finalmente, será la elegida entre cuatro aspirantes. Junto a Málaga, también se presentaron Cork en Irlanda y Jeddah en Arabia Saudí.