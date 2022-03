De la Torre a Losada: "No es normal que los posicionamientos de Ciudadanos estén con la oposición"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a pronunciarse acerca de la falta de "lealtad" que el grupo municipal del Partido Popular afea a su socia de gobierno, Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio malagueño, con la que, por cierto, aún no ha tratado esta polémica, según se ha excusado, por problemas de agenda.

"No es lo mismo un acuerdo de coalición que un acuerdo de investidura [fórmula por la que se rigió el anterior mandato de De la Torre hasta su ruptura]. El segundo permite estar en la oposición, el de coalición no lo permite", ha defendido el regidor malagueño.

Ante la postura de la portavoz de Ciudadanos, que considera que es "sano" para la democracia que haya discrepancias en cuanto a "posicionamientos políticos" mientras haya acuerdo en la "acción de gobierno", De la Torre ha asegurado que un acuerdo de coalición exige "apoyos claros" al gobierno.

"No es normal que en una comisión los posicionamientos de Ciudadanos estén con los grupos de oposición, que es su papel. No se puede ser gobierno y controlar al gobierno", ha añadido Francisco de la Torre. "La estabilidad no solo se habla de ella sino que lo que es esencial es que se actúe. Eso se lo diré a la señora Noelia Losada, en términos constructivos, pero con mucha claridad".

Al margen de estas declaraciones del regidor malagueño, la concejala de Cultura ha negado esta mañana que exista una crisis de estabilidad en el seno del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, y ha definido este cruce de declaraciones entre ambas formaciones como una "polémica recalentada, llena de conservantes, colorantes y potenciadores de sabor" que no puede "estirarse más".

"Tenemos claro que lo que nos mueve a los dos [Losada y De la Torre] es la estabilidad de Málaga y que salgan adelante los proyectos importantes de esta ciudad. Y eso se hace votando en los lugares donde hay que votar", ha recalcado Noelia Losada. "Ciudadanos lleva siete años facilitando que el alcalde sea el alcalde de la ciudad de Málaga y así vamos a seguir".