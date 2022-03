El sector turístico continúa siendo uno de los más importantes para la economía malagueña y española, pese al golpe que ha supuesto la pandemia y la incertidumbre actual por las consecuencias que pueda dejar la guerra en Ucrania. Por ello, la facultad de Turismo de la Universidad de Málaga sigue atrayendo cada curso a nuevos estudiantes y no deja de diseñar una formación que responda a las necesidades de la industria, tanto a través de los dobles grados, como con una potente vertiente práctica en relación directa con las empresas, como con una mirada muy internacional. Además, está cada vez más cerca de mudarse a un nuevo edificio que tendrá capacidad para 1.800 alumnos.

Tras estrenar hace tres cursos el Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, Turismo apuesta ahora por más dobles grados e incorporará dos en los próximos cursos. En primer lugar, el Doble Grado en Turismo y Traducción e Interpretación, con la Facultad de Filosofía y Letras, se impartirá en el curso 2022/2023. «Es un grado muy complementario, porque tanto el alumnado de Traducción e Interpretación va a poder adquirir conocimiento sobre empresas y destinos turísticos, y por otro lado, el alumnado de Turismo va a poder intensificar los estudios de idiomas que tanto han sido demandados por ellos», explica el decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara.

El itinerario curricular de 360 créditos que da contenido a este doble título se desarrollaría a lo largo de cinco cursos académicos en los que se combinaría la docencia en ambos centros.

El segundo doble grado que ofertará la Facultad de Turismo es el de Turismo y Relaciones Públicas, que se incorporará para el curso 2023/2024. Un título que nace como una respuesta formativa dirigida a mejorar las competencias que requieren los profesionales de una industria turística que ha ido evolucionando gracias a los medios sociales e internet.

Entre los campos que se estudiarán en este doble grado destacan los idiomas y la comunicación, además de la gestión de contenidos relacionados con la agenda de destinos, empresas turísticas, patrimonio y ocio, así como diseño de estrategias.

El decano cree que los dobles grados son una oportunidad para que el alumnado pueda obtener una doble especialización en materias que son realmente complementarias. «No somos partidarios de que existan excesivos dobles grados, pero sí es verdad que hay determinados dobles grados que pueden ser muy interesantes».

En cuanto a las previsiones de cara a próximas promociones, Guevara se muestra optimista «Creemos que habrá una buena demanda en estos dobles grados, ya que la complementariedad de dos titulaciones que se pueden cursar en cinco años hace que sean los estudios más atractivos».

La suma de estos dobles grados no supondrá un aumento de las plazas en la Facultad de Turismo, ya que se detraen de la oferta actual. «Creemos que la oferta es correcta y a no ser que ocurriera un incremento alto en la demanda se reflexionaría sobre la ampliación de plazas, pero por ahora no está previsto a corto plazo», explica Antonio Guevara.

En este aspecto, el decano destaca por otra parte la buena acogida que ha tenido el Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera que arrancó hace tres cursos. Así, asegura que se han cubierto todas las plazas con una alta demanda por parte del alumnado. Además, pese a verse afectados por la pandemia y las clases online, con lo que supone esto para unos estudios eminentemente prácticos, la normalidad ya se ha recuperado.

«Hemos conseguido en los últimos meses, a través de Gastrocampus de Innovación, ir recuperando una serie de actividades que se van a intensificar durante este curso y 2022-23, antes de que salga la primera promoción.

Internacionalización

La Facultad de Turismo tiene en la internacionalización uno de sus ejes y oferta varias titulaciones internacionales. Además, cuenta con más de 46 destinos Erasmus+ en 16 países diferentes.

A este tipo de programas se le suman el Doble Título Internacional con la Hochschule Harz de Alemania y la Doble Titulación de estudios de turismo para los estudiantes procedentes de Zhejian (China), además del Máster en Dirección y Planificación del Turismo en colaboración con la Universidad de Palermo.

Antonio Guevara anticipa que ya están trabajando para añadir nuevos dobles grados con universidades alemanas (grado) e italianas (máster). «Cada uno necesita de una elaboración muy precisa, ya que deben coincidir los créditos de cada título y la generalidad de las asignaturas obligatorias».

No descuida tampoco Turismo el afán investigador y hace tres años impulsó la creación del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística (i3t), formado por más de 70 investigadores de diferentes disciplinas relacionadas con el sector.

El instituto se encuentra trabajando en su ampliación para convertirse en el Instituto Andaluz de Turismo, en el que participarán también la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla con «el objetivo de crear un gran instituto andaluz que sea referente en investigación turística».

En este aspecto pero a un nivel más ambicioso aún, la Facultad de Turismo de la UMA forma parte del Board o Junta Directiva de miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo (OMT). «Para nosotros como facultad es muy importante y también para la Universidad de Málaga, porque nos permite, desde una universidad pública, aportar una visión más abierta y participativa y sobre todo fomentar la investigación y la colaboración, tanto con las empresas como con los destinos», explica Antonio Guevara, que destaca que es la primera vez que una universidad pública está en este comité.

La facultad lleva unos cuatro años participando en diferentes actividades, congresos y jornadas de la OMT y ha sido este curso cuando se ha presentado a las elecciones a la Junta Directiva.

Nuevo edificio, para 2023

El proyecto de mudarse a la nueva facultad situada en la ampliación avanza. La fecha prevista de terminación de la obra es el primer trimestre de 2023 y Guevara explica que a partir de ese momento se iniciará el proceso de dotación y equipamiento del edificio. «Intentaremos agilizarlo para que podamos incorporarnos lo antes posible y así dar respuesta a las necesidades de nuestro centro», indica.

El edificio contará con tres módulos para aulas, profesorado y servicios, y tiene previsto espacios específicos para el Grado de Gastronomía, para la instalación de cámaras frigoríficas, salas de catas o aulas de análisis sensorial. Además, se podrán celebrar toda clase de eventos en el gran hall.

El edificio proyectado y en construcción acogerá tanto los estudios de grado como de máster de los grados de Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera como los de Turismo. Además, está prevista la construcción de una residencia universitaria en la zona de la parada de metro Andalucía Tech y también se está planteando la construcción de un hotel-escuela para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. Sin embargo, aún no hay fecha para estos otros proyectos. «Hay que terminar con la facultad y después comenzaría lo demás», recalca el decano.

Más de 40 jornadas, cursos y talleres en Gastrocampus

La Facultad de Turismo puede presumir de su Gastrocampus de innovación, que ha acogido ya más de 40 jornadas, cursos y talleres impartidos por investigadores de universidades nacionales e internacionales sobre diferentes ámbitos de conocimiento. Así, ha habido ciclos de Cultura Alimentaria, catas de vinos con denominaciones de Origen Málaga y Sierras de Málaga o una cata de Vinagre de Denominación de Origen. Entre los celebrados este año destacan el Taller Experimental de Introducción al oleoturismo y análisis sensorial de los aceites de oliva virgen extra (AOVEs), dirigido a los estudiantes de primer curso del Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, o el curso de Micoturismo: Las setas como recurso turístico y alimento ecosaludable, con la Fundación General de la UMA. Por otra parte, la facultad está presente en tres cátedras: Fundación Mahou San Miguel, Manuel Molina y la Cátedra Turismo Digital y Litoral.