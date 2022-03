Las gasolineras de Málaga alertan de que el descuento del carburante provocará cierres

El Gobierno anunció este lunes que bonificará el carburante en un mínimo de 20 céntimos por cada litro, para todos los ciudadanos, de los cuales 15 céntimos los aportará el Estado y el resto, las petroleras.

Un mínimo de 5 céntimos de descuento por litro que están obligadas a aportar las empresas del sector y que supondrá un coste a estos operadores entorno a 360 millones de euros.

La medida estará en vigor mañana, 1 de abril, y estará vigente hasta el 30 de junio. Un descuento que supondrá un coste para el Estado superior a los mil millones de euros en los tres meses en los que estará vigente.

Una iniciativa que pone en riesgo la situación de las pequeñas gasolineras de Málaga, según advierte la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Málaga (Apesma). Por ello, piden anticipos para hacer frente a dicha bonificación. De no ser así, algunas estaciones minoristas se verán obligadas a cerrar ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos.

En Málaga hay alrededor de 150 estaciones de servicio con más de un millar de trabajadores directos. Apesma representa a cerca de la mitad, que son llevadas por empresarios particulares, quedando aparte las gestionadas de forma directa por las grandes compañías del sector de la energía.

Desde el 1 de abril, la estación de servicio debe efectuar la bonificación de 0,20 céntimos por litro, pero dicho descuento debe correr a cargo del Estado (0,15 céntimos) y de las gasolineras (0,5 céntimos). Un punto que las estaciones de servicio no terminan de entender y que miran con preocupación: «Nuestra gran duda, como minoristas, es si el Gobierno a través de Hacienda va a realizar adelantos de capital antes del día 1, para que el gasolinero no tenga que adelantar de su bolsillo los descuentos. Porque no sabemos cuándo se los reintegrará Hacienda. Además, es un gasto que las gasolineras no pueden asumir», explica Miguel Ángel Ramírez, secretario general de Apesma.

Estas 150 estaciones de servicio asociadas a Apesma son en su mayoría pymes y micropymes que no tienen relación con las petroleras, solo un contrato de abanderamiento en el cual la petrolera (el operador mayorista) pone la imagen y el empresario de la estación de servicio (minorista) tiene la obligación de comprarle el carburante.

«Se da la circunstancia de que hay gasolineras sin imagen, denominadas blancas, que le compran el carburante al mayorista que cada día le ofrece mejor precio en el libre mercado. En este sentido, el empresario de estaciones de servicio no tiene obligatoriedad de realizar ninguna rebaja, ya que no es petrolera. Existen otras estaciones de servicio que son propiedad de la propia petrolera y que sí tienen vínculo directo con esta, pero en cualquier caso, es la petrolera como operador mayorista quien en cualquier caso estaría obligada a realizar el descuento», explica Ramírez.

La preocupación crece ya que la entrada en vigor de la medida será en apenas 24 horas, y aún no saben cómo les afectarán: «Estamos totalmente desinformados», denuncia el secretario general de Apesma.

Desde la asociación aseguran que dichas medidas suponen pérdidas económicas para las estaciones de servicio, ya que «no hay ganancias, es vender a pérdidas». Y advierten de que algunas gasolineras no van a tener más remedio que cerrar hasta que se reciba el dinero. «Hasta que el Gobierno no nos solucione esto lo vamos a pasar muy mal», subrayan.

Subida de los carburantes

Algunas gasolineras ya comienzan a subir el precio del combustible, antes de la entrada en vigor de la bonificación de 0,20 céntimos. El precio de los carburantes se mantiene al alza hasta situarse por encima de 1,8 euros el litro en algunas gasolineras o superando incluso los dos euros el litro. En comparación con el precio del combustible desde el mismo 28 de marzo, el precio de la gasolina y del diésel ha subido en una de cada tres estaciones de servicio en España. Una subida que alcanza hasta los 0,10 céntimos.

Desde la asociación de consumidores Facua aseguran que esta bonificación es insuficiente: «El recorte es ridículo, son bajadas de impuestos. A las petroleras solo se les exige que reduzcan en 0,05 céntimos el precio, mientras que a lo largo de estas semanas lo han subido hasta 0,08 céntimos. Las petroleras han aumentado sus beneficios, es una tomadura de pelo», denuncian.