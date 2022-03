Regreso a la legalidad urbanística en calle Carretería

Asomado a la ventana de su casa, Joaquín Navas explica que el tejado del edificio vecino, el número 92 de calle Carretería, un inmueble del XIX con protección arquitectónica I, lo tenía al principio «unos tres metros más abajo».

Sin embargo, como si se tratara de levadura en el horno, con el paso de los años fue subiendo de altura; primero, hasta llegar al pie de su ventana y a continuación, con la instalación de una terraza encima, se produjo la incómoda situación de tener a los inquilinos frente por frente, pues la terraza formaba parte de un piso turístico, lo que multiplicó las molestias: «La terraza era tan ilegal que se subía por una escalera de esas de telefónica. Había ruido todos los días, los turistas borrachos entraban en mi tejado y tiraban los plásticos de los embutidos», cuenta.

Estos días, la ‘levadura’ está siendo 'rebajada', después de que la Gerencia de Urbanismo ordenara al propietario, que no ha recurrido la medida, la restitución de la legalidad urbanística. Detrás queda un rosario de reclamaciones que Joaquín Navas inició en 2005.

Como detalla, todo partió de la autorización de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que se sustituyera una parte del tejado de Carretería, 92 por una espacio plano, en forma de ele, para reservarlo para los aparatos de aire acondicionado y otro tipo de instalaciones de la comunidad de propietarios.

Sin embargo, explica, debajo de este espacio el propietario de un estudio de 40 m2 aprovechó para levantar «una planta de más»y sobre parte de ella, instalar una terraza :«El propietario había comprado un estudio de 40 m2 y de golpe se encuentra con 80m2 y además con una terraza de 15m2, ¿qué hace?, pues alquilarlo como piso turístico», resume.

La gota que colmó la paciencia de Joaquín Navas fue una llamada de este propietario pidiendo permiso para colocar «un muro» delante de su ventana para ampliar el trozo de terraza. «Dije: hasta aquí hemos llegado. Es el mismo concepto israelí de los asentamientos», ironiza.

Como detalla, una denuncia a Urbanismo en 2019 es la que finalmente prosperó y resalta que el inspector «se portó de diez, hizo un informe impecable».

Mientras contempla la demolición de todo lo no autorizado, Joaquín Navas explica que controlará que se restituya la legalidad urbanística punto por punto, dado que el propietario no se preocupó «en absoluto» de él. Además, al tiempo que señala que el de Carretería,92 es un caso parecido al del largo litigio del inmueble protegido frente a la parcela del Astoria, junto con el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, Carlos Carrera, subraya las muchas energías que un particular debe gastar para que se respeten las normas.

Respuesta del concejal

El concejal de Urbanismo, Raúl López, admitió que, a veces, «el desconocimiento o la falta de tesón por parte de las administraciones hace que se prolonguen demasiado algunas actuaciones; estamos con la inmediatez de las urgencias y a veces los temas se enquistan». Raúl López mostró su disposición a dialogar «con el infractor porque hay que darle esa opción», pero también explicó que en ocasiones hay que tomar decisiones como la de estos días en Carretería, 92. Por último, subrayó que los propietarios no tendrán ningún problema mientras respeten «la normativa urbanística».