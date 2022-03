De la Torre eleva la crítica hacia Losada, que niega que peligre la estabilidad del gobierno

Mientras la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, trata de zanjar lo que considera una polémica que «no existe», el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, elevó ayer la crítica hacia su socia de gobierno, con la que, aseguró, aún no ha hablado en privado sobre este asunto por problemas de agenda.

El regidor malagueño acusó a Losada de «hacer oposición» pese a mantener un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, lo que exige, remarcó De la Torre, unos «apoyos claros» al gobierno.

«No es lo mismo un acuerdo de coalición que un acuerdo de investidura [fórmula por la que se rigió el anterior mandato de De la Torre hasta su ruptura]. El segundo permite estar en la oposición, el de coalición no lo permite», defendió el regidor malagueño.

«No es normal que en una comisión los posicionamientos de Ciudadanos estén con los grupos de oposición. No se puede ser gobierno y controlar al gobierno», añadió Francisco de la Torre. «La estabilidad no solo se habla de ella, sino que se actúe. Eso se lo diré a la señora Noelia Losada, en términos constructivos, pero con mucha claridad».

Poco antes de esas declaraciones del alcalde de Málaga, la concejala de Cultura tiraba de metáfora culinaria para zanjar la polémica generada en torno a la espontánea crisis de gobierno que salió de una comisión de Economía cotidiana la semana pasada.

«Es una polémica recalentada, llena de conservantes, colorantes y potenciadores del sabor. Y a mí me gusta más la cocina que realza el buen producto», esgrimió Losada, no sin cierta dosis de sarcasmo, ante las insistentes preguntas de los periodistas.

Una polémica que «ya no se estira más», insistió la también concejala de Cultura, que negó categóricamente que haya fractura alguna en la Casona del Parque.

«El alcalde y yo tenemos muy claro que la estabilidad de Málaga es lo primero», aclaró Losada.

Discrepancias «sanas»

Eso sí, la concejala de la formación naranja quiso puntualizar que «lealtad y sumisión son cosas diferentes». En este sentido, diferenció entre la «acción de gobierno», en la que englobó la aprobación de presupuestos, ordenanzas municipales y proyectos estratégicos de la ciudad y, por otro lado, la votación de las mociones, que definió como «posicionamientos políticos», por lo que ya adelantó que seguirá habiendo discrepancias entre los socios de gobierno durante las votaciones de las comisiones.

«No solamente es normal sino que es muy sano», opinó Losada, frente a la advertencia que lanzaba Francisco de la Torre, asegurando que «si volvía a repetirse» tal disonancia «no tendría sentido mantener el acuerdo de gobierno».

«No hay ni una sola acción de gobierno que Ciudadanos haya impedido, todo lo que hay son posicionamientos políticos. Tenemos claro que lo que nos mueve a los dos [Losada y De la Torre] es la estabilidad de Málaga y que salgan adelante los proyectos importantes de esta ciudad. Y eso se hace votando en los lugares donde hay que votar», despachó Losada. «Ciudadanos lleva siete años facilitando que el alcalde sea el alcalde de la ciudad de Málaga y así vamos a seguir».