Gran afluencia en las gasolineras de Málaga el primer día de bonificación

El Gobierno anunció a principios de semana esta nueva medida ante la alza de precios del carburante y exigencias de diversos sectores, que como consecuencia han provocado el paro indefinido de los transportistas.

Por ello, el Ejecutivo dio luz verde a dicha medida que bonificará el carburante en un mínimo de 0,20 céntimos por cada litro, para todos los ciudadanos; de los cuales 15 céntimos los aportará el Estado y el resto, las petroleras.

El descuento entra en vigor desde hoy día 1 de abril y se mantendrá durante los próximos tres meses, siendo la fecha límite el 30 de junio.

Una noticia que ha provocado colas en las diversas gasolineras de Málaga, ya que algunos malagueños han esperado a que se aplicará dicho descuento para repostar: "Acabo de echar 70 euros y con el descuento he ahorrado casi diez euros", cuenta un ciudadano.

"Por ahora no hay incidencias reseñables, pero sí hay una afluencia mayor de usuarios", asegura Miguel Ángel Ramírez, secretario general de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Málaga (Apesma).

La bonificación no se verá en los monolitos, si no en los surtidores cuando el cliente vaya a repostar, pero algunos clientes creen que esta medida es insuficiente: "Es que con 20 céntimos no hacemos nada, porque seguramente lo suban en breve. Aunque no es un gran descuento, menos es nada" afirma con resignación una conductora.

Por ahora, la bonificación corre a cargo de las estaciones de servicio, ya que de los 0,20 céntimos por litro, 0,15 céntimos lo abonará el Estado y el resto las gasolineras.

Una situación que preocupa a las gasolineras malagueñas, porque "los anticipos no han llegado aún'' y son ellas las que se están haciendo cargo de dicho descuento a la espera de que Hacienda comience a hacer las devoluciones.

"Hoy ya se ha colgado en la página de la AEAT el formulario para solicitarlo. Esperemos que, conforme ha prometido el Gobierno, desde el lunes se comience a ingresar", asegura el secretario general de Apesma.

El impacto presupuestario asciende a unos 1.423 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Hacienda.