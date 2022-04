El dominio de los expertos

Todavía es prematuro pronosticar cuál será la palabra más utilizada en España durante el año 2022. Sin pretender ser adivino, tengo la casi seguridad de que la elegida por unanimidad será «experto», porque todos los periódicos, radios, televisiones usan y abusan de este adjetivo, no por capricho sino porque los políticos de todos los niveles, articulistas, tertulianos, portavoces y demás estamentos se inclinan por su utilización dejando fuera el resto de sinónimos. Experto, según la RAE, es «práctico, hábil, experimentado».

Han quedado fuera de uso una serie de palabras como avezado, habituado, sabedor, perito, versado, diestro, ejercitado, enterado… Ya solo hay expertos; expertos en epidemias, en volcanes, en medicinas, fútbol, tiempo, agua, lluvia, inundaciones y estrategias bélicas, política europea, animales y plantas, organizadores de eventos… Salvo los peritos que calculan las indemnizaciones por siniestros (incendios, accidentes de tráfico, robos, bajantes de aguas…), que siguen siendo calificados como peritos, y los prácticos, que se reserva a los que organizan el tráfico interior de los puertos marítimos; todos los demás son expertos.

El enterado

Uno de los adjetivos que ya no se usa es «enterado». Aparte de participio del verbo enterar, enterado, como adjetivo, tiene una definición concisa: Conocedor y entendido.

Sin embargo, en el lenguaje popular de Málaga, el enterado (en versión malagueña enterao y en diminutivo enteraíllo) es la persona que presume de saber de todo y tiene todas las soluciones a los problemas de cada día. Alardean saber de todo lo divino y humano; lo mismo de cómo un equipo de fútbol tiene que jugar, de cómo un torero debe entrar a matar, cómo resolver el problema del tráfico, de cómo se debe preparar un puchero, preparar unas alcachofas, resolver el problema de la emigración, afirmar que la culpa de la avería del coche está en el delco, que si fuera presidente del Gobierno arreglaría todo en un santiamén, acabaría con el paro, el cambio climático, que todas las mujeres le desean porque es el más bonito y gracioso del mundo… y, por supuesto, que todo el mundo está equivocado y que él tiene soluciones para que la cosa funcione a las mil maravillas.

En la Málaga en la que habito todavía hay algunos enteraos y muchos enteraíllos.

Se acabaron los asesores

Por lo que se desprende de la moda de que todo quede en manos de lo que digan los expertos, los asesores y consultores, parece que están en las horas bajas. Un ministro, de la rama que sea, cuando tiene que responder a una pregunta comprometida o delicada, salva la contingencia con la palabra clave: expertos.

El experto en vacunas, el experto en veterinaria, el experto en incendios forestales… Se minimizan a los técnicos de verdad. Si hay que informar sobre la ganadería de vacuno, quien tiene la palabra es un veterinario que ha estudiado para eso. No hay que buscar a un experto en carreteras porque para eso están los ingenieros de Caminos, los arquitectos para las edificaciones… y los físicos, químicos, biólogos, farmacéuticos, matemáticos, licenciados en Derecho, economistas, ayudantes técnicos sanitarios, informáticos y un largo etcétera, para todos los problemas del mundo.

Los asesores que aconsejan al presidente del Gobierno, a los ministros, a los alcaldes, a los presidentes de diputaciones, a los directores generales, a los presidentes de Parlamento, Senado, colegios profesionales…, tal y como va la cosa, ya no tienen nada que hacer. Sus funciones están en manos de los expertos. La carrera del porvenir es ser Licenciado o Doctor en Experto. ¿En qué? En todo.

Como cualquier persona o ‘persono ‘que llega a la política no está preparada para desempeñar el cargo con éxito, lo primero que hace, después de saber qué sueldo y prebendas le brinda el cargo, es buscar a expertos o amigotes para que le orienten en asuntos que desconoce o ignora.

Para desenvolverse medianamente bien precisa de… un experto en jardinería, transporte aéreo y terrestre, urbanismo, cómo ir ataviado a un acto público porque está acostumbrado a usar ‘tenis’ en lugar de zapatos de piel, y mil cosillas más que hay que saber antes de actuar. Por cierto, en nuestro diccionario, junto a las nuevas voces admitidas (almóndigas, finde, giennese…) está una muy olvidada y que puede utilizarse en lugar de experto: sabedor. O sea, que sabe, y es correcto también, cuando se trata de mujer, sabedora. Quizás alguien, después de lo que acabo de escribir, recurra al adjetivo apuntado, y se proclame sabedor o sabedora de enfermedades, de idiomas, de concursos… o de vivir del cuento.

El primer experto

No recuerdo bien si se utilizó o no la palabra experto para identificar a los que tenían como ocupación habitual, y al parecer provechosa, el ser los encargados de dar realce a cualquier evento, como la inauguración de un hotel, de una urbanización, de un comercio de productos selectos, de un restaurante, de la presentación de un libro, de una exposición, de una conferencia… En la España de los años sesenta y setenta había, que yo recuerde, dos especialistas o expertos en asegurar la presencia en los eventos de personas de relieve, desde un ministro a una actriz de moda, pasando por lo que se conocía por «fuerzas vivas», ya que las fuerzas muertas no estaban en condiciones de acudir al evento, muchas veces con el atractivo del cóctel servido por Perico Chicote.

Aquellos dos facilitadores de gente importante o conocida en determinados ambientes tenían nombre propio, uno era mujer y el otro hombre. Son los que se repartían la tarta del negocio. Sé el nombre de ella (creo que lo inventó porque era descendiente de una persona importante de la sociedad de la época); el de él solo recuerdo el apellido, y que anteponía al nombre el título de doctor, dando a entender que era médico. Ignoro si lo era. Por discreción quedan en el anonimato ambos nombres. Por el tiempo que ha pasado ninguno de los dos debe estar vivo, pero nunca se sabe.

El que anteponía lo de doctor a su apellido prometió la presencia de un ministro del Gobierno de entonces en el acto de inauguración de un establecimiento de la Costa del Sol. El ministro no acudió. Pero en su lugar sí logró la presencia de varias figuras relevantes de la zona. Seguramente algún asesor del ministro le recomendó que no acudiera al acto.

Este supuesto doctor, hombre de buena facha, sonrisa permanente, educado, que besaba la mano a las señoras, que contaba chistes, vestía a la última moda, hablaba de sus amigos (ministros, científicos, gente de los negocios, banqueros, empresarios, artistas de cine, de teatro, de la pintura…) tenía lo que se dice «don de gentes». Con estos mimbres conseguía ganarse a todos los que le rodeaban. Naturalmente cobraba una buena pasta por gestionar la presencia de famosos en cualquier evento.

Modernamente existen facilitadores para actos o ceremonias parecidas. Recuerdo una que puedo relatar sin tapujos. Yo era Jefe de los Servicios Informativos de Radio Nacional de España en Málaga. Recibí una llamada. El interlocutor, que no se dio a conocer, pero sí el evento al que me invitaba, me informaba de que yo estaba invitado al acto; y para reforzar su importancia, me adelantó que iba acudir Isabel Preysler. No fui.

Yo no soy experto en nada; lo que sí hago es estar expectante de lo que pueda acaecer y que me afecte, para bien o para mal.