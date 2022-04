Los expertos de Málaga se muestran reacios a retirar la mascarilla antes de Semana Santa

La normalización de la Covid-19 va consolidándose poco a poco. Al nuevo sistema de vigilancia y control de la pandemia podría unirse próximamente la eliminación de las mascarillas en el interior. La petición que el Congreso hacía el pasado jueves al Gobierno sobre la completa retirada de esta medida preventiva ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de cuándo se pondrá fin a la que es una de las últimas restricciones visibles.

Este mismo miércoles tendrá lugar una reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que se tratará la posibilidad de eliminar esta obligación y de hacerlo, además, antes de las vacaciones de Semana Santa. Así lo planteó la pasada semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en un documento que envió a los técnicos de salud pública en el que abría la posibilidad de adelantar esta retirada.

El planteamiento se ha topado con la negativa de los expertos autonómicos, que insisten en que este elemento debería mantenerse en espacios interiores hasta después de estos días de fiesta. En este sentido, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, también se ha posicionado en contra, apostando por la mascarilla como la medida de salud pública más efectiva.

La postura de virólogos, epidemiólogos y sanitarios se enmarca en esta misma línea de la cautela y la precaución. Las grandes aglomeraciones que se producirán durante los actos de Semana Santa ya suponen una amenaza que podría derivar en un repunte de los contagios, alertan. Si, además, se uniera finalmente la retirada de las mascarillas en interiores, las consecuencias serían mucho más elevadas: «Quitar la mascarilla ahora, con este nivel de contagio, desde el punto de vista sanitario es una barbaridad», señala Eduardo Martínez. Por su parte, el virólogo José Antonio López defiende que «lo lógico, desde el punto de vista epidemiológico, sería esperar a después de Semana Santa para hacer este gran experimento. Todavía hay mucha transmisión del virus».

Martínez sostiene que el número de casos diarios no está experimentando la bajada que debería haber reflejado, por lo que la situación actual no sería propicia para anticipar esta decisión: «Seguimos en una meseta en la que los contagios suben y bajan, hay mucha gente que se está reinfectando y mucha otra que fallece todavía».

Según la recomendación sanitaria, la retirada de esta medida de protección no debería aplicarse hasta que la incidencia no logre descender a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Este requisito no se alcanza todavía a nivel nacional, autonómico ni provincial. La tasa malagueña se sitúa a día de hoy en 367,3 casos.

Con estos datos sobre la mesa, el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, sostiene que «por sentido común, todavía no es el momento para quitar la mascarilla en interiores. Debemos seguir teniendo esta protección, sobre todo en espacios muy reducidos». Por ello, y en el caso de que esta decisión se precipitase, el virólogo José Antonio López aboga por la responsabilidad individual: «Llevamos más de dos años de pandemia y todos somos conocedores y conscientes de las medidas que nos podría venir bien para seguir estando protegidos. Espero que seamos responsables y continuemos usándola cuando sea necesaria, pese a que no sea obligatoria».

¿Séptima ola?

«Vamos a tener el mismo efecto que cada vez que ha habido algún evento social de este tipo. Siempre tenemos un pico a posteriori». Así de contundente se muestra Antonio Martín, que vaticina una nueva oleada de coronavirus para después de Semana Santa.

Las grandes aglomeraciones y el elevado volumen de desplazamientos turísticos que se van a dar durante estos días lleva a los profesionales barajar esta posibilidad «Todos estos acontecimientos y que se rebajen las medidas de mascarillas sí hacen plausible un aumento de contagios que constituyan un pico tan destacado como para considerar la séptima ola».

En cualquier caso, José Antonio López asegura que esta no tendría nada que ver con las anteriores. Los niveles de inmunidad con los que cuenta la población a día de hoy «nos hacen pensar que ese repunte de casos no irá acompañado de un aumento significativo de la presión hospitalaria. A no ser que aparezcan variantes más agresivas o con mayor resistencia a la respuesta inmune, hablar de nueva solas tiene una connotación distinta».

De este modo, los expertos fechan la llegada de una nueva oleada de contagios en torno a una semana y diez días después de las vacaciones de Semana Santa.