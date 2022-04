Furia en la bahía de Málaga: las olas más potentes repitieron dato cuatro horas consecutivas

El oleaje ha azotado sin piedad las costas de Málaga desde ayer, cuando la activación de la alerta naranja de Aemet previó vientos de fuerza 8 y 9 que fabricarían olas de entre 4 y 6 metros de altura con casos puntuales que podían llegar a los 10, cifra esta última que afortunadamente no se ha alcanzado pero que no ha evitado importantes daños en todo el litoral. En pleno cenit del temporal, la boya del puerto registró un tope de 5,59 metros de altura, dato que la baliza que Puertos del Estado tiene en la bahía tomó justo a medianoche junto a otros datos reveladores: las olas más potentes marcaron un periodo de pico (periodo de la serie de ondas con más energía) de 12,5 segundos, cifra que evidencia la entidad de la marejada y que no varió durante cuatro tomas seguidas, entre las 21.00 de ayer y las 4.00 horas de la madrugada de hoy. Un martillo pilón que ya avisó entre las 17.00 y las 20.00 horas con periodos de pico de 11,8, 11,8 y 11,1 segundos, respectivamente.

La siguiente altura más alta se registró con el mismo periodo de pico a las 2.00 horas, 4,44 metros, tamaño que también quedó grabado a las 15.00 horas de ayer, en este caso con un periodo de 10 segundos. Una hora antes del registro más elevado, a las 23.00 horas, la boya marcó la tercera máxima con 4.37 metros. 83 Aunque la altura máxima de la ola suele ser el dato más llamativo, desde Puertos del Estado explican que no es la más representativa, ya que medir una gran ola individual en alta mar no significa que esta se propague hasta la costa o lejos de la posición de la boya. En este sentido, el parámetro científico más interesante sería la altura significante, es decir, la altura media del tercio de olas más altas registradas durante un intervalo de tiempo aproximado de media hora. En este sentido, destacan los 3,13 metros registrados a medianoche, "la altura de las olas que un observador experimentado apreciaría a simple vista en el punto de medida (no desde la costa)".